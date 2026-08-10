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„Nunta” lui Cristiano Ronaldo a adunat mii de oameni în stradă. Ce reacție a avut fotbalistul

Evenimentul a reușit să atragă nenumărați curioși. Ce s-a întâmplat, de fapt, la "nunta" lui Cristiano Ronaldo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 August 2026, 19:37 | Actualizat Luni, 10 August 2026, 19:38
„Nunta” lui Cristiano Ronaldo a adunat mii de oameni în stradă. Ce reacție a avut fotbalistul
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Fanii au crezut că Ronaldo și Georgina se căsătoresc la Funchal. Cine a apărut, de fapt, la catedrală.

„Nunta” lui Cristiano Ronaldo a adunat mii de oameni în stradă

Zeci de oameni s-au adunat sâmbătă în apropierea catedralei din Funchal, convinși că vor avea ocazia să-i vadă pe Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez în ziua presupusei lor nunți.

În ultimele săptămâni, mai multe publicații internaționale au relatat că cei doi urmau să se căsătorească în această perioadă, iar ceremonia religioasă ar fi trebuit să aibă loc la catedrala din Funchal. Informația s-a dovedit însă a fi eronată.

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O altă pereche a fost în centrul atenției

Într-adevăr, sâmbătă dimineața a avut loc o ceremonie religioasă la catedrala din Funchal, însă mirii nu au fost Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez.

Potrivit presei portugheze, oamenii care așteptau în fața lăcașului de cult au avut parte de o surpriză atunci când au văzut un alt cuplu îmbrăcat în ținute de nuntă. Este vorba despre Diogo și Nicole, doi portughezi stabiliți în Franța, care s-au întors în țara natală pentru a-și celebra căsătoria.

Situația a fost privită cu umor de doi dintre invitații lor, Francisco Abreu și Diogo Agrela.

„Ne simțim celebri. Este incredibil că atât de mulți oameni au crezut că Ronaldo urma să se căsătorească aici, astăzi, fără să existe măcar măsuri speciale de securitate. Cu siguranță, momentul acesta va rămâne în istorie”, au glumit cei doi, potrivit sursei citate.

Cristiano Ronaldo a confirmat anterior că nunta sa cu Georgina va avea loc în această vară, după încheierea Cupei Mondiale, pe 19 iulie. Fotbalistul nu a dezvăluit însă data exactă sau locul în care va avea loc ceremonia.

Georgina Rodriguez, criticată pentru felul în care arată

Într-un alt episod recent, Georgina Rodriguez s-a confruntat cu numeroase comentarii negative pe rețelele sociale.

Partenera lui Cristiano Ronaldo a publicat mai multe fotografii, iar unii utilizatori au criticat-o pentru aspectul fizic, ajungând să o numească „grasă”. Ulterior, Georgina i-a povestit lui Ronaldo că aceste comentarii o afectează, mai ales pentru că imaginea sa reprezintă una dintre principalele sale surse de venit, arată acest site.

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Vedeta a revenit apoi în mediul online cu un mesaj amplu despre presiunea la care sunt supuse femeile și despre modul în care acestea sunt judecate pentru felul în care arată.

Postarea a atras numeroase reacții, iar printre persoanele care i-au transmis public susținerea s-a numărat și Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi. Aceasta a lăsat trei emojiuri cu aplauze în secțiunea de comentarii, gest care a fost remarcat și de presa argentiniană.

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