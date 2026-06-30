Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Stiri Nea Mărin revine cu un nou sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, din 20 iulie, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Nea Mărin revine cu un nou sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, din 20 iulie, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Nea Mărin revine în această vară la Antena 1 cu un nou sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, difuzat începând din 20 iulie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20.30.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Iunie 2026, 12:25 | Actualizat Marti, 30 Iunie 2026, 12:32
Galerie
Nea Mărin revine cu un nou sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, din 20 iulie, pe Antena 1 şi AntenaPLAY | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Aşa cum şi-a obişnuit deja telespectatorii, o nouă serie de vedete una şi una vor descoperi că relaxarea se câștigă doar prin muncă, efort și mult spirit de echipă, alături de căpitanii lui Nea Mărin, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu pentru echipa roșie, Sonny Medini și Rikito Watanabe pentru echipa galbenă.

În noul sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, două echipe conduse de cei patru căpitani consacrați ai emisiunii – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu pentru echipa roșie, Sonny Medini și Rikito Watanabe pentru echipa galbenă – se vor înfrunta în probe spectaculoase și provocări neașteptate. Miza rămâne aceeași: echipa câștigătoare se bucură de o zi de relaxare, în timp ce învinșii ajung direct la treabă, sub atenta supraveghere a lui Nea Mărin.

“Cred că deja cei care vin la Poftiți ştiu regulile foarte bine, întâi muncești, după aceea te relaxezi, poate (n.r. râde). Şi de data asta au venit unii cu gândul la mare, la soare, la vacanță, dar s-au trezit imediat când au intrat pe mâna mea. Aici trebuie să tragi tare ca să meriți o clipă de linişte”, dezvăluie Nea Mărin, care mai spune: “Şi în acest sezon îi plimbăm și la munte, și la mare, prin locuri de poveste, alături de oameni gospodari și experiențe care arată cât de frumoasă este România noastră.

Le-am pregătit provocări una şi una, întreceri cum n-au mai fost, multă alergătură, emoții, dar și momente în care o să râdem cu lacrimi. Va fi o vară nebună, plină de aventură, competiție și voie bună. O vară în care vedetele vor descoperi că, în Țara lui Nea Mărin, bronzul se câștigă cu sudoare, iar amintirile frumoase vin la pachet cu multă muncă și mult râs. Și credeți-mă, o să merite fiecare secundă!”.

Articolul continuă după reclamă

Printre vedetele care au acceptat provocarea lui Nea Mărin se numără în premieră Raluca Bădulescu, Bogdan de la Ploieşti, Georgiana Lobonț, Giulia şi Vlad Huidu, Bella Santiago şi Nicu Grigore, Alina Puşcău, dar şi Mirela Vaida, Serghei Mizil, Iulia Albu, Adriana Trandafir şi mulți alții.

Între alergătură, muncă, emoții și momente pline de umor, concurenții vor descoperi rapid că vacanța la mare nu este chiar ceea ce părea la început. Pe parcursul sezonului, telespectatorii vor avea parte de întreceri pline de adrenalină, situații amuzante, rivalități savuroase și multe momente autentice petrecute atât la mare, cât şi la munte.

Nu ratați noul sezon „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, din 20 iulie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce nu mănâncă niciodată Ilie Dumitrescu. Aşa a ajuns să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani Ce nu mănâncă niciodată Ilie Dumitrescu. Aşa a ajuns să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani
Observatornews.ro ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade
Antena 3 Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Ce echipă a câștigat ultima etapă din sezon. Liviu Vârciu a ajuns la medic
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 16 iulie 2025. Ce echipă a câștigat ultima etapă din sezon. Liviu...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Final de sezon pentru Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere diseară, de la 20.30, la Antena 1
Final de sezon pentru Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere diseară, de la 20.30, la Antena 1
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Kelemen Hunor propune refacerea PSD-PNL-UDMR! Ce se întâmplă cu USR
Kelemen Hunor propune refacerea PSD-PNL-UDMR! Ce se întâmplă cu USR BZI
REPORTAJ: Ultimul partizan din România – „vedeai comunistul, băgai glonț pe țeavă și te duceai să te însori cu moartea”
REPORTAJ: Ultimul partizan din România – „vedeai comunistul, băgai glonț pe țeavă și te duceai să te... Jurnalul
De la 1 iulie 2026 se scumpește shopping-ul online din afara UE. Cât plătești în plus pe comenzile de la platformele chinezești
De la 1 iulie 2026 se scumpește shopping-ul online din afara UE. Cât plătești în plus pe comenzile de la... Kudika
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat ca să nu plătești enorm la curent. Trucul simplu recomandat vara Redactia.ro
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade Observator
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x