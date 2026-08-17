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Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic, a murit în somn la doar 37 de ani

Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic și fost susținător al clubului Voința Sibiu, s-a stins din viață la doar 37 de ani, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 August 2026, 12:33 | Actualizat Luni, 17 August 2026, 13:31
Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic, a murit în somn la doar 37 de ani | captura instagram/facebook
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Tragedia a avut loc cu doar o zi înainte de cununia religioasă pe care urma să o aibă alături de partenera sa, Petronela Țugui.

Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic, a murit în somn la doar 37 de ani

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Totolici ar fi suferit un infarct în timp ce dormea. Dispariția sa neașteptată a provocat o puternică emoție în comunitatea fotbalistică din Sibiu, dar și în rândul celor care l-au cunoscut.

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Clubul Voința Sibiu a transmis un mesaj de condoleanțe și a amintit implicarea lui Mircea Marius Totolici în susținerea copiilor și juniorilor clubului.

„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături!”, au transmis reprezentanții clubului.

Mircea Marius Totolici și Petronela Țugui își uniseră destinele civil pe 8 august, iar cununia religioasă era programată pentru duminică, 16 august. Ce trebuia să fie una dintre cele mai importante zile din viața lor s-a transformat însă într-o tragedie pentru familie și prieteni.

Unul dintre apropiații lui Totolici a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii: „Trebuia ca ziua de astăzi să fie una mare din viața ta, dar, din păcate, bunul Dumnezeu te-a chemat la El. Îmi pare nespus de rău să dau vestea asta… nu te voi uita niciodată, prieten drag”.

Un alt mesaj publicat pe rețelele de socializare surprinde șocul celor care se pregăteau să participe la evenimentul care urma să aibă loc: „Astăzi trebuia să fim la evenimentul vostru, să fie o zi de bucurie. Ne pregăteam cu toții pentru ziua voastră, iar în schimb trăim o zi de tristețe. Ai ales să pleci atât de repede dintre noi”.

Mesaje de durere din partea celor care l-au cunoscut

Moartea lui Mircea Marius Totolici a generat numeroase mesaje de condoleanțe în mediul online. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-a numărat și Răzvan Bătăilă, prietenul său din copilărie și fost coleg de școală.

Acesta și-a amintit de perioada în care cei doi împărțeau aceeași bancă, mergeau împreună la fotbal și își petreceau timpul în compania celuilalt.

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„Îmi este greu să cred că astăzi trebuie să îți spun «rămas-bun». Am fost colegi de școală, am stat în aceeași bancă, am râs împreună și am mers împreună la fotbal”, a scris Răzvan Bătăilă.

Prietenul lui Totolici a mărturisit că amintirile din copilărie au devenit acum și mai prețioase și că dispariția sa, la o vârstă atât de tânără, este greu de acceptat, arată acest site.

„Marius, vei rămâne mereu în sufletul meu ca acel coleg și prieten cu care am împărțit banca, copilăria, glumele și pasiunea pentru fotbal. Aș da orice să mai putem merge o dată împreună la fotbal și să mai stăm de vorbă, ca odinioară”, a mai transmis acesta.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Marius Totolici o pot face la capela mare a Cimitirului Central din Sibiu.

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