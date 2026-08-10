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Jorge Messi, tatăl lui Lionel Messi, a murit la vârsta de 68 de ani. Fotbalistul l-a condus pe ultimul drum

A încetat din viață într-o clinică medicală din orașul argentinian Rosario, după o lungă perioadă de boală, a confirmat familia fotbalistului pentru Reuters.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 August 2026, 18:27 | Actualizat Luni, 10 August 2026, 18:31
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Jorge și-a petrecut ultimele luni alternând între centrul medical și locuința sa, fiind alături de soția sa, Celia, și de ceilalți trei copii ai săi, Rodrigo, Matías și María Sol.

Jorge Messi, tatăl lui Lionel Messi, a murit la vârsta de 68 de ani

Lionel a petrecut timp cu tatăl său după Cupa Mondială, înainte de a reveni la clubul său, Inter Miami, pentru care a reintrat pe teren în urmă cu o săptămână.

Jorge și-a susținut fiul, Lionel, pe tot parcursul carierei sale, încă din primii ani ai acestuia la Barcelona. Timp de mai mulți ani, i-a fost reprezentant și manager al afacerilor.

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Într-un comunicat, dr. Carlos Mackey, directorul medical al spitalului, a confirmat că Jorge Messi a încetat din viață în primele ore ale dimineții. El a adăugat că nu vor fi oferite alte detalii cu privire la cauza decesului, din respect pentru intimitatea familiei.

Newell’s Old Boys, clubul din Rosario la care Lionel Messi a jucat în perioada junioratului, înainte de a pleca în Europa, a confirmat, de asemenea, decesul și i-a adus un omagiu pe rețelele sociale.

„Un cunoscut suporter leproso (așa cum sunt numiți fanii lui Newell’s), om de afaceri și tată al căpitanului naționalei Argentinei, Lionel Andrés Messi. Jorge a fost sprijinul și omul care, alături de soția sa, Celia Cuccittini, a susținut cu viziune, rigoare și afecțiune cariera celui mai bun jucător din toate timpurile”, a scris clubul pe X.

„Prezența și conducerea sa constantă din culise au fost esențiale pentru a-i susține fiecare pas lui Lionel, de la începuturile sale în Malvinas până la gloria supremă a fotbalului mondial. Îți mulțumim că l-ai învățat să iubească aceste culori”, a adăugat clubul.

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Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA), forul care guvernează fotbalul din această țară, și-a exprimat „tristețea și regretul profund pentru moartea lui Jorge Messi, tatăl căpitanului și simbolului nostru, Lionel Messi”. „Suntem alături de întreaga familie în aceste momente dificile și le transmitem cea mai sinceră, caldă și afectuoasă îmbrățișare. Multă putere!”, a adăugat AFA, arată acest site.

Într-un mesaj scurt, însoțit de o imagine pe care scria „Fuerza Leo” („Putere, Leo”), echipa națională a Argentinei și-a exprimat sprijinul pentru familia lui Messi: „Suntem alături de voi în acest moment dificil. Vă transmitem cea mai sinceră îmbrățișare.”

Confederația Sud-Americană de Fotbal (CONMEBOL), din care face parte și naționala Argentinei, a deplâns pierderea și i-a transmis un mesaj de susținere lui Lionel și întregii familii Messi.

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) — organizație pentru care Messi este ambasador al bunăvoinței — a transmis, de asemenea, condoleanțe pentru moartea lui Jorge Messi, pe care l-a descris drept „un om mereu implicat în apărarea drepturilor copiilor și un binefăcător al UNICEF”.

Jorge Messi a fost unul dintre oamenii-cheie din spatele carierei fotbalistice a fiului său, Lionel. I-a fost alături în cele mai importante capitole ale parcursului său: de la perioada glorioasă petrecută la Barcelona și plecarea dureroasă de la club, ani mai târziu, până la transferurile la PSG și Inter Miami, precum și la victoriile și înfrângerile de la Cupa Mondială, de-a lungul celor peste 20 de ani în care Lionel a reprezentat naționala Argentinei.

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