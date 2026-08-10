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Câți bani a investit Brigitte Pastramă în afacerea sa cu haine. Bruneta a dezvăluit cât au costat-o școlile de modă

Brigitte Pastramă spune că a investit foarte mulți bani în afacerea sa cu haine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 August 2026, 17:11 | Actualizat Luni, 10 August 2026, 17:47
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Câți bani a investit Brigitte Pastramă în afacerea sa cu haine. Bruneta a dezvăluit cât au costat-o școlile de modă | Captură Instagram
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Brigitte Pastramă are planuri mărețe, după ce a investit bani grei în modă. Luna trecută, vedeta și-a prezentat colecția la Roma, unde a obținut și un premiu important, iar, la finalul lunii august, urmează să plece în India, unde intenționează să deschidă o fabrică de textile împreună cu un partener, potrivit Revista Viva.

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Brigitte Pastramă are planuri mari în lumea modei

Potrivit sursei citate mai sus, Brigitte Pastramă are planuri mari în lumea modei. Bruneta vrea să deschidă și un showroom în România pentru rochiile create de ea.

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Luna trecută, Brigitte Pastramă și-a prezentat colecția la un eveniment important din Roma, unde a câștigat și un premiu.

„Am fost la Fashion Week Roma, unde am câștigat un premiu, designerul anului. Am fost nouă designeri. Eu am prezentat a treia. Evenimentul de la Roma a avut loc la Palazzo Brancaccio. Am fost cu colecția mea nouă, pe care din toamnă o voi prezenta peste tot: la Milano, la Paris... Apoi merg cu ea în Qatar, la Dubai și la Tokyo”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Revista Viva.

Vedeta a făcut o impresie bună la Roma, fiind înaintea unui designer faimos din SUA, care a venit cu 18 rochii de mireasă. Ea a avut o singură rochie de mireasă, însă se pare că munca ei nu a fost în zadar.

„La Roma a fost și un designer faimos din SUA care a adus cu el 18 rochii de mireasă. Eu am avut o singură rochie de mireasă mare, pe care a îmbrăcat-o Ioana Dorohoi, pe care o iau cu mine la toate evenimentele. În total, eu am avut doar trei rochii, dar una dintre ele a fost foarte specială și cred că a contat acest lucru pentru cei din juriu, care mi-au oferit acest premiu”, a povestit Brigitte Pastramă pentru sursa citată.

„La rochia de mireasă am lucrat peste șase săptămâni și dacă mă întrebați cum am dus-o la Roma... Să știți că mi-a fost foarte greu. Dar a fost spectaculos și am câștigat. Dar este munca unei echipe întregi în spate, pentru această reușită a mea. Eu sunt de un an pe scenele internaționale și sunt fericită că am reușit să avansez repede”, a mai afirmat ea.

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Cât a investit Brigitte Pastramă în afacerea cu haine

Deși a investit mult în modă și în afacerea cu haine, Brigitte Pastramă susține că încă nu a început să câștige din acest domeniu.

„Am comenzi. Încă sunt la capitolul investiții. Încă nu câștig din modă... Am investit mult în modă, dar, în clipa de față, veniturile mele provin din alte afaceri. Am o firmă de logistică și mai am afacerea cu evenimentele”, a dezvăluit vedeta, citată de Revista Viva.

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Bruneta a dezvăluit și cât a cheltuit pentru școlile de designer. Potrivit declarațiilor sale, numai cel pentru corsete a costat-o 7500 de dolari.

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Câți bani a investit Brigitte Pastramă în afacerea sa cu haine. Bruneta a dezvăluit cât au costat-o școlile de modă

„Am cheltuit foarte mult cu școlile pe care le-am urmat, dar a meritat și nu îmi pare rău. Doar cursul pentru a învăța să fac corsete a costat 7500 de dolari, iar altul 20 000 de dolari. Deci am investit foarte mult în afacerea cu haine”, a declarat Brigitte Pastramă pentru sursa citată mai sus.

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