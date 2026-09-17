La înmormântarea Mădălinei Apostol a ajuns și un grup de mariachi. Această apariție neașteptată nu a fost trecută cu vederea.

Apariție neașteptată la înmormântarea Mădălinei Apostol. Un grup de mariachi a venit să o conducă pe ultimul drum | captura instagram/facebook

Înmormântarea Mădălinei Apostol a avut parte de un moment neașteptat, care a atras atenția celor prezenți. În ziua în care familia, prietenii și apropiații s-au reunit pentru a-și lua rămas-bun, un grup de mariachi a venit la ceremonia funerară pentru a-i aduce un ultim omagiu prin muzică. Momentul a fost surprins în imagini de la fața locului.

Apariție neașteptată la înmormântarea Mădălinei Apostol

Mădălina Apostol este condusă astăzi pe ultimul drum, iar ceremonia are loc în București. Trupul său a fost depus în urmă cu două zile, iar în această dimineață apropiații au început să sosească pentru a participa la funeralii. Printre cei prezenți se află și Nick Rădoi, care a revenit în România după ce a aflat despre moartea acesteia.

Atmosfera de la înmormântare este una apăsătoare, însă apariția formației de mariachi a reprezentat un moment diferit față de o ceremonie funerară obișnuită. Muzicienii au cântat în apropierea bisericii, iar momentul a fost surprins de presa aflată la fața locului.

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Prezența muzicienilor a fost remarcată de cei care au venit să-i fie alături Mădălinei în ultimele sale momente.

În ultimele zile, familia și apropiații au trecut prin momente extrem de grele. Mama Mădălinei a ajuns la capelă și a fost copleșită de durere, iar copiii acesteia au venit, la rândul lor, pentru a-și lua rămas-bun. Mai multe persoane apropiate din lumea mondenă au fost prezente la capelă înaintea ceremoniei.

Când a murit Mădălina Apostol

Mădălina Apostol a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, iar înmormântarea a fost stabilită pentru 17 septembrie, după modificarea programului inițial. Locul de veci pregătit pentru ea se află în cavoul familiei Apostol, în Cimitirul Eternitatea din București.

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Pentru cei care au cunoscut-o, ziua de astăzi marchează despărțirea definitivă de Mădălina. Florile și coroanele au fost aduse încă de la primele ore, iar familia și prietenii au rămas alături unii de ceilalți în aceste clipe dureroase.

Prezența grupului de mariachi a adăugat astfel o notă cu totul aparte ceremoniei. În mijlocul unei zile dominate de tristețe, muzica a răsunat în memoria Mădălinei Apostol, în timp ce cei care au iubit-o și au cunoscut-o i-au adus ultimul omagiu.