Explozie misterioasă lângă Chișinău. Bubuitura s-a auzit în mai multe localități, iar autoritățile caută explicații

O bubuitură puternică a fost auzită în apropiere de Chișinău în dimineața zilei de vineri, 18 septembrie 2026.

Poliția din Republica Moldova a confirmat că imaginile analizate indică producerea unei explozii, însoțită de o lumină puternică. Autoritățile nu au stabilit însă, până în acest moment, ce anume a provocat-o.

Primele apeluri la Serviciul 112 au fost înregistrate în jurul orei 04:20. Mai mulți oameni au anunțat că au auzit o bubuitură puternică în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin, potrivit informațiilor publicate de www.moldova1.md.

Bubuitură puternică lângă Chișinău. Poliția confirmă că a avut loc o explozie

Polițiștii au început verificările în Colonița și Humulești, iar ulterior căutările au fost extinse și în alte localități din apropierea Chișinăului, printre care Dolinnoe și Maximovca. Până în prezent, anchetatorii nu au identificat locul exact al exploziei și nici obiecte sau urme care să explice ce s-a întâmplat. Autoritățile precizează că nu au fost descoperite elemente care să indice existența unui pericol pentru populație.

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Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, a confirmat că imaginile analizate de oamenii legii arată că s-a produs o explozie: „Este o explozie care a avut loc”, a declarat șeful IGP, potrivit www.moldova1.md.

Potrivit acestuia, fenomenul a fost însoțit de un focar și de o lumină puternică. În schimb, autoritățile nu pot spune încă ce fel de obiect ar fi putut provoca explozia.

Echipe cu drone caută locul exploziei

Poliția a mobilizat forțe suplimentare și a trimis inclusiv echipe dotate cu drone pentru a verifica zona de la înălțime și pentru a încerca să determine locul și eventuala traiectorie a obiectului implicat: „Din păcate, încă nu a fost localizat”, a declarat Viorel Cernăuțeanu despre obiectul care ar putea avea legătură cu incidentul, conform www.protv.md. Poliția cooperează în cadrul verificărilor și cu Ministerul Apărării din Republica Moldova. Până acum, autoritățile nu au confirmat natura obiectului și nici locul în care acesta s-ar fi aflat sau ar fi căzut. Bubuitura nu ar fi fost auzită doar în zona Colonița.

Potrivit relatărilor localnicilor citate de www.radiomoldova.md, zgomotul ar fi fost perceput și în Dolinnoe, Cruzești și Budești, precum și în sectoarele Botanica și Centru ale Chișinăului.

Primarul satului Colonița, Angela Zaporojan, a confirmat că localnicii au auzit bubuitura, însă verificările făcute până acum indică faptul că explozia nu s-ar fi produs pe teritoriul localității.

Poliția le recomandă oamenilor ca, dacă observă resturi sau obiecte suspecte, să nu se apropie și să nu le atingă, ci să anunțe imediat autoritățile la numărul de urgență 112.

Cercetările continuă pentru stabilirea originii exploziei și a circumstanțelor în care s-a produs.