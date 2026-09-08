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Ozana Barabancea, intervenție chirurgicală la 57 de ani. La ce procedură a apelat

Ozana Barabancea, pregătită pentru o nouă transformare. Soprana a apelat la medicii esteticieni.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 10:20 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 10:25
Ozana Barabancea, intervenție chirurgicală la 57 de ani. La ce procedură a apelat | antena 1
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Ozana Barabancea continuă seria transformărilor prin care a trecut în ultimii ani. După ce a reușit să slăbească 37 de kilograme într-o perioadă de mai puțin de un an, artista a început să acorde o atenție tot mai mare aspectului fizic.

Ozana Barabancea, intervenție chirurgicală la 57 de ani

Acum, soprana se pregătește pentru o nouă intervenție estetică, de această dată la nivelul feței și gâtului.

Ozana Barabancea a vorbit despre decizia de a apela la procedura de full face lift, o intervenție complexă prin care sunt abordate țesuturile feței și ale gâtului. Înaintea unei astfel de operații, evaluarea medicală și discuțiile cu medicul sunt esențiale, deoarece tehnica este stabilită în funcție de particularitățile fiecărui pacient.

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Pentru artistă, schimbarea vine după o transformare fizică importantă. Pierderea celor 37 de kilograme i-a modificat vizibil silueta, însă scăderea masivă în greutate poate lăsa în urmă și exces de piele în anumite zone. Ozana a explicat anterior că și zona gâtului a reprezentat pentru ea un motiv de preocupare.

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Intervenția de lifting facial urmărește, în general, îmbunătățirea aspectului pielii și al țesuturilor feței și gâtului, cu scopul de a obține un rezultat cât mai armonios și natural. Planul chirurgical este însă diferit de la o persoană la alta, în funcție de anatomie și de rezultatul urmărit.

Pentru Ozana Barabancea, această intervenție reprezintă un nou pas în procesul de transformare început odată cu schimbarea stilului de viață și pierderea kilogramelor.

Alte intervenții estetice prin care a trecut Ozana Barabancea

Full face lift-ul nu este prima intervenție estetică la care artista a apelat. Cu câteva luni înainte, Ozana Barabancea a trecut printr-o operație de ridicare a sânilor cu implant mamar. Intervenția a durat aproximativ șase ore, iar după recuperare, soprana le-a arătat urmăritorilor săi rezultatul.

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Artista a povestit că schimbarea i-a oferit mai multă încredere și i-a permis să poarte ținute pe care înainte le evita. Printre acestea s-au numărat rochiile cu decolteu sau cele cu spatele gol.

Transformarea fizică a venit, așadar, în mai multe etape. Mai întâi, Ozana a reușit să scape de 37 de kilograme, apoi a apelat la intervenția pentru remodelarea bustului, iar acum se pregătește pentru o nouă operație.

Înainte de intervenția facială, soprana a vorbit și despre grijile pe care le-a avut în legătură cu zona gâtului. Una dintre temerile sale era ca procedura să nu îi afecteze vocea, esențială pentru cariera sa artistică. „Nu îți afectează corzile vocale. Eu sunt decisă să o fac și am primit și binecuvântare să o fac”, a declarat Ozana Barabancea în mediul online.

În paralel, artista spune că încearcă să își mențină rezultatele obținute după slăbire printr-un program alimentar riguros, bazat pe patru mese pe zi, consumate la aproximativ patru ore distanță, fără gustări între ele și cu o atenție sporită acordată hidratării.

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