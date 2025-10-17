(P) Cum alegi spațiul industrial potrivit pentru o companie în expansiune

Antena Căutare
Înainte de toate, este important să stabilești clar care sunt nevoile afacerii tale și ce tip de operațiuni se vor desfășura în spațiul industrial.

Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 12:47 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 12:50
Pe măsură ce o companie crește, nevoia unui spațiu industrial adecvat devine esențială. Un spațiu industrial trebuie să aibă capacitatea de a susține operațiunile în creștere și fluxul logistic necesar pentru ca activitatea zilnică să se desfășoare cât mai eficient.

Alegerea unui spațiu industrial potrivit nu este doar o decizie logistică de moment, ci și una strategică, deoarece îți poate influența semnificativ potențialul de dezvoltare al afacerii și costurile de funcționare. Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să iei cea mai bună decizie în privința unui spațiu industrial adecvat.

Stabilește care sunt nevoile operaționale

Înainte de toate, este important să stabilești clar care sunt nevoile afacerii tale și ce tip de operațiuni se vor desfășura în spațiul industrial. Ai nevoie de un spațiu doar pentru depozitare, doar pentru producție sau de un mix al acestora?

Totodată, trebuie să stabilești și de cât spațiu ai nevoie pentru a-ți desfășura activitatea. Alte aspecte pe care trebuie să le ai în vedere sunt legate de cerințele tehnice. Dacă există rampe de încărcare și descărcare pentru camioane, cum funcționează ventilația, care este înălțimea utilă și care este sarcina de încărcare a pardoselii.

Alege o locație strategică

Localizarea spațiului industrial reprezintă un criteriu esențial pentru buna funcționare a operațiunilor tale. Orientează-te către spații industriale care să fie bine poziționate față de piețele de desfacere, de furnizori, de autostrăzi, aeroporturi sau porturi, în funcție de nevoile afacerii tale. În acest fel, poți să reduci semnificativ costurile de transport.

Un avantaj important îl au aceste hale și depozite de închiriat din Arad. Acestea sunt poziționate strategic la intersecția mai multor drumuri europene importante, precum drumul european E68 și Autostrada A1, și îți oferă acces rapid spre centrul orașului. Spațiile pot fi folosite atât pentru depozitare, cât și pentru producție.

Calculează cu atenție costurile totale

Alegerea unui spațiu industrial vine cu o serie de costuri. Pe lângă chiria pe care o ai de achitat, trebuie să iei în calcul și costurile cu utilitățile, întreținerea spațiului, costuri de renovare, taxe locale și costuri pentru mutare.

Atunci când ai un buget realist, poți face o alegere mult mai potrivită pentru nevoile tale. În plus, eviți eventuale situații neplăcute care îți pot afecta întregul proces de expansiune.

Asigură-te că spațiul este sigur

Orice spațiu industrial trebuie să fie în conformitate cu reglementările legale și tehnice în vigoare: securitate în muncă, norme de sănătate, autorizații ISU și alte avize. Ideal ar fi să ceri ajutorul unei echipe de consultanți imobiliari de încredere, care îți pun la dispoziție spații industriale sigure, care respectă toate normele legale.

Un alt aspect important este legat de eficiența energetică. Un spațiu industrial care integrează soluții verzi contribuie la reducerea costurilor pe termen lung și îți asigură un nivel crescut de siguranță. Situat în cel mai important nod rutier din vestul țării, VGP Park Arad este un spațiu dotat cu iluminat LED și deține certificare BREEAM, fiind construit la cele mai înalte standarde internaționale.

În concluzie, alegerea unui spațiu industrial potrivit necesită o analiză atentă a nevoilor afacerii tale, bazată pe previziuni realiste și calcule exacte. Când ai un plan concret pentru expansiune, atunci poți fi sigur că întregul proces se va desfășura fără probleme.

