(P) SPV ANAF și termenul limită pentru programul RO e-Transport

În 2025, sistemul RO e-Transport a devenit mai strict ca oricând. După o perioadă de tranziție marcată de adaptări tehnice și amânări succesive, autoritățile au stabilit termene clare pentru conformarea completă a tuturor operatorilor economici implicați în transportul de bunuri pe teritoriul României.

Cu fiecare lună care trece, presiunea asupra transportatorilor și expeditorilor crește — iar utilizarea corectă a platformei SPV ANAF devine esențială pentru a evita sancțiunile.

De ce este important sistemul RO e-Transport

Programul RO e-Transport a fost conceput pentru a monitoriza mișcarea bunurilor cu risc fiscal ridicat și pentru a combate frauda în domeniul transporturilor și comerțului intracomunitar. Implementat de Ministerul Finanțelor și operat prin SPV ANAF, sistemul impune raportarea electronică a detaliilor fiecărui transport înainte ca acesta să aibă loc.

Astfel, operatorii economici trebuie să introducă în sistemul SPV ANAF informații precum:

· datele expeditorului și destinatarului;

· categoria și cantitatea mărfurilor transportate;

· locurile de încărcare și descărcare;

· numărul de înmatriculare al vehiculului;

· data și ora estimată de plecare și sosire.

După validare, sistemul generează un cod UIT (Unic de Identificare a Transportului), care trebuie să însoțească fizic sau electronic vehiculul pe toată durata deplasării.

Termenul limită: finalul perioadei de grație se apropie

În prima parte a anului 2025, autoritățile au reconfirmat că perioada de testare a raportărilor în sistemul RO e-Transport este extinsă până la finalul acestui an. După încheierea acestei perioade, lipsa raportărilor corecte sau transmiterea cu întârziere a datelor prin SPV ANAF va atrage amenzi considerabile și, în unele cazuri, confiscarea mărfurilor transportate fără cod UIT valid.

Conform comunicatelor oficiale ale ANAF și Ministerului Finanțelor, sancțiunile vor fi aplicate gradual, dar ferm. Pentru companii, acest lucru înseamnă că integrarea rapidă a soluțiilor automatizate de raportare este nu doar recomandată, ci absolut necesară.

