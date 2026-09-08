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Pensionarii care riscă să nu își primească pensia în octombrie. Documentul obligatoriu până la 30 septembrie

Pensionarii români care locuiesc în afara țării și își încasează pensia din sistemul public românesc trebuie să fie atenți la o obligație importantă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 09:38 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 10:34
Pensionarii care riscă să nu-și primească pensia în octombrie. Documentul obligatoriu până la 30 septembrie | Hepta
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Până la data de 30 septembrie, 2026, pensionarii care nu locuiesc pe teritoriul României aflați în plată trebuie să transmită certificatul de viață la casa teritorială de pensii, document prin care confirmă că sunt în viață și că plata drepturilor de pensie trebuie să continue, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Obligația este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024.

Certificatul de viață se transmite de două ori pe an, din proprie inițiativă, până cel târziu la 31 martie, respectiv 30 septembrie, potrivit noilor reguli, citate de sursa menționată mai sus.

Așadar, pentru a doua verificare administrativă din 2026, beneficiarii nerezidenți mai au timp să trimită documentul până la 30 septembrie 2026.

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Certificatul de viață îi vizează pe beneficiarii nerezidenți aflați în plată, adică pensionarii care locuiesc în afara României și primesc pensia românească într-un cont bancar din străinătate sau din România.

Documentul nu se aplică pensionarilor care au desemnat un mandatar prin procură specială, iar procura îi impune acestuia să informeze casa de pensii cu privire la modificările intervenite în situația pensionarului, inclusiv în cazul unui deces sau al schimbării domiciliului, mai notează sursa citată mai sus.

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La ce trebuie să fie atenți pensionarii

Certificatul de viață devine valabil după ce a fost semnat de pensionar în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului în care acesta își are domiciliul sau reședința permanentă. Autoritatea respectivă trebuie să certifice faptul că documentul a fost semnat de beneficiar.

În această categorie pot intra, în funcție de țara în care locuiește pensionarul, instituții de pensii sau securitate socială, autorități administrative locale, ambasade și oficii consulare, notari publici, avocați, consilieri juridici sau medici de familie.

Mai sunt recunoscute anumite asociații de români cu personalitate juridică și birouri ale patronatelor cu care Casa Națională de Pensii Publice are protocoale de colaborare, potrivit ziaruldeiasi.ro.

După completare, semnare și certificare, certificatul de viață trebuie transmis casei teritoriale de pensii competente. Documentul poate fi trimis prin poștă, fax sau e-mail, folosind datele de contact publicate de casa teritorială de pensii și de Casa Națională de Pensii Publice.

Pensionarii trebuie să fie atenți să trimită documentul către instituția competentă și să păstreze dovada transmiterii.

Netransmiterea certificatului de viață până la termenul de 30 septembrie 2026 poate duce la suspendarea plății pensiei. Potrivit legii, dacă documentul nu este transmis până la expirarea termenului, plata drepturilor de pensie se suspendă începând cu luna următoare celei în care a expirat termenul.

În cazul termenului din 30 septembrie, suspendarea poate interveni, prin urmare, începând cu luna octombrie. Suspendarea nu înseamnă pierderea definitivă a pensiei. Plata poate fi reluată după transmiterea certificatului de viață, iar drepturile se recuperează de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție.

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Casa Națională de Pensii Publice a aprobat un nou model de certificat de viață

Casa Națională de Pensii Publice a aprobat un nou model de certificat de viață. Documentul este disponibil în mai multe variante bilingve, printre care română-germană, română-engleză, română-spaniolă, română-franceză, română-maghiară și română-italiană.

Un aspect important pentru pensionari este că poate fi utilizat și modelul anterior de certificat de viață, astfel încât beneficiarii nerezidenți aflați în plată nu sunt obligați să folosească neapărat noul formular.

Ce trebuie să știe cei care tocmai au ieșit la pensie

Există o procedură și pentru noii beneficiari nerezidenți.

Dacă între data depunerii cererii de pensionare și data primei plăți stabilite prin decizia de acordare a pensiei au trecut mai mult de șase luni, casa teritorială de pensii competentă transmite, împreună cu decizia și o adresă de informare, și un exemplar al certificatului de viață, potrivit ziaruldeiasi.ro.

În această situație, prima plată a pensiei se efectuează după primirea certificatului completat, semnat și certificat de autoritatea competentă, prin care se confirmă că beneficiarul este în viață.

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