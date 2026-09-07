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Părinții care pleacă la muncă în străinătate au obligații clare în 2026. Ce trebuie să facă înainte să își lase copiii în țară

Părinții care pleacă la muncă în străinătate trebuie să respecte o procedură legală atunci când copilul rămâne în România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 13:34 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 14:06
Părinții care pleacă la muncă în străinătate au obligații clare în 2026. Ce trebuie să facă înainte să își lase copiii în țară | Shutterstok
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Părintele care pleacă la muncă în străinătate trebuie să anunțe serviciul public de asistență socială (SPAS) al Primăriei de domiciliu cu cel puțin 40 de zile înainte de plecare și să precizeze în grija cui rămâne copilul, potrivit informațiilor publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), citate de edupedu.ro.

Aceeași obligație se aplică și atunci când ambii părinți pleacă la muncă în afara granițelor.

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Părinții care pleacă la muncă în străinătate trebuie să anunțe Primăria cu minimum 40 de zile înainte

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Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a publicat o secțiune dedicată protecției copiilor ai căror părinți pleacă la muncă în străinătate, în care precizează obligațiile părinților, cu cine poate rămâne copilul și ce procedură trebuie urmată.

ANPDCA atrage atenția că plecarea părinților poate să aibă consecințe importante asupra copiilor, chiar și atunci când aceștia rămân în condiții materiale bune și au o persoană care îi îngrijește.

„Deși această situație nu este determinată, în mod necesar, de un context material precar sau de lipsa unei persoane care să asigure creșterea și îngrijirea copiilor, absența părinților poate genera consecințe emoționale importante, cu efecte asupra dezvoltării și bunăstării acestora”, a transmis ANPDCA, citată de sursa menționată mai sus.

Părintele singur care exercită autoritatea părintească și urmează să plece la muncă în străinătate trebuie să notifice serviciul public de asistență socială din cadrul Primăriei de domiciliu.

Notificarea trebuie făcută cu cel puțin 40 de zile înainte de plecarea din țară și trebuie să cuprindă obligatoriu numele și prenumele persoanei care se va ocupa de creșterea și îngrijirea copilului în perioada în care părintele este plecat.

În cazul părinților plecați deja la muncă în străinătate, aceștia trebuie să transmită notificarea „de îndată”, a mai precizat ANPDCA, citată de edupedu.ro.

În grija cui poate rămâne copilul

Potrivit precizărilor ANPDCA, nu orice persoană poate fi desemnată să se ocupe de copil. Aceasta trebuie:

  • să aibă cel puțin 18 ani;
  • să facă parte din familia extinsă, să fie rudă, afin sau prieten al familiei ori al familiei extinse;
  • să îndeplinească toate condițiile materiale și garanțiile morale necesare pentru creșterea și îngrijirea copilului;
  • este esențial ca minorul să fi dezvoltat relații de atașament față de această persoană sau să se fi bucurat de viața de familie împreună cu ea.

Persoana desemnată de părinte în notificare nu primește automat dreptul de a exercita responsabilitățile părintești, ci trebuie să fie confirmată de instanță.

„Confirmarea persoanei în grija căreia va rămâne copilul se efectuează exclusiv de către instanța judecătorească”, a mai precizat ANPDCA, potrivit sursei citate mai sus.

Instanța poate dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului pentru maximum un an. Dacă părinții nu revin în țară după această perioadă, delegarea poate fi prelungită succesiv, pentru perioade de cel mult un an, pe durata absenței acestora.

La rândul său, persoana desemnată trebuie să își dea acordul în fața instanței.

La cererea adresată instanței trebuie atașate documentele care arată că persoana respectivă îndeplinește condițiile materiale și garanțiile morale necesare, precum și raportul de anchetă psihosocială realizat de serviciul public de asistență socială.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție mai precizează că cererea este soluționată în procedură necontencioasă, în termen de trei zile de la depunere.

Hotărârea instanței trebuie să precizeze drepturile și îndatoririle delegate, precum și perioada pentru care acestea sunt acordate, mai arată edupedu.ro.

Ce trebuie să facă persoana care rămâne să aibă grijă de copil

Persoana desemnată să aibă grijă de copiii ai căror părinți sunt plecați trebuie să urmeze un program de consiliere, destinat situațiilor de conflict, neadaptare sau neglijență. Serviciile publice de asistență socială trebuie să asigure consiliere și informare timp de șase luni.

Există prevederi speciale și în cazul copiilor care se întorc în România după ce au locuit mai mult de un an în străinătate împreună cu părinții.

În cazul lor, serviciul public de asistență socială și centrul județean de resurse și asistență educațională au obligația de a dezvolta servicii de consiliere specializată, potrivit informațiilor publicate de Autoritatea pentru Protecția Copilului și citate de edupedu.ro.

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