Norvegia are un nou rege ale cărui responsabilități vor include consolidarea monarhiei țării scandinave și creșterea popularității familiei regale.

Prințul moștenitor al Norvegiei devine regele Haakon al VIII-lea după moartea tatălui său | Profimedia Images

După controversele legate de contactele soției sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein și condamnarea pentru viol a fiului vitreg al acesteia.

Prințul moștenitor al Norvegiei devine regele Haakon al VIII-lea după moartea tatălui său

Prințul moștenitor Haakon, în vârstă de 53 de ani, a devenit regele Haakon al VIII-lea după ce tatăl său, Harald al V-lea, a murit vineri. Fiica cea mare a lui Haakon devine acum prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra, următoarea în linia succesiunii la tron.

Haakon cunoaște deja responsabilitățile funcției. Pe măsură ce tatăl său a înaintat în vârstă, iar problemele sale de sănătate s-au accentuat în ultimii ani, prințul a preluat de mai multe ori rolul de regent al țării.

Articolul continuă după reclamă

Monarhia norvegiană are o istorie îndelungată, originile sale fiind legate de regele Harald Păr Frumos, în secolul al IX-lea. După ce Norvegia și-a recâștigat independența față de Suedia, în 1905, trei sferturi dintre alegători au votat, în cadrul unui referendum, pentru reinstaurarea monarhiei, arată acest site.

În prezent, rolul monarhiei este în mare parte unul simbolic, puterea politică aparținând parlamentului ales. Familia regală continuă însă să se bucure de notorietate și contribuie la promovarea Norvegiei în întreaga lume.

Haakon este al doilea copil al regelui Harald, fiind născut la doi ani după sora sa, prințesa Märtha Louise. Fiind cel mai mare dintre copiii de sex masculin, el a devenit moștenitor al tronului după moartea bunicului său, regele Olav, în 1991.

Constituția Norvegiei a fost modificată în 1990, astfel încât, pentru generațiile următoare, primul născut să aibă prioritate la succesiune indiferent de sex. Schimbarea nu s-a aplicat însă retroactiv.

Într-o carte publicată în 1998, Haakon povestea că, atunci când era copil, își dorea să aibă un magazin de jucării. Ulterior, și-a dat seama că destinul său era deja stabilit și că, într-o zi, avea să devină rege.

Noul monarh are o diplomă de licență în științe politice de la Universitatea California din Berkeley și un masterat în studii de dezvoltare la London School of Economics and Political Science, specializându-se în comerț internațional și Africa. În 1995, a absolvit Academia Navală Regală Norvegiană și a urmat, de asemenea, programul de pregătire pentru diplomați al Ministerului de Externe.

Pasionat de surfing, schi și sport, Haakon a mărturisit într-un interviu că, dacă nu s-ar fi născut într-o familie regală, probabil ar fi devenit surfer. Este și un iubitor al muzicii, în special al rockului și rapului, și în tinerețe a participat la festivaluri din mai multe țări europene.

Haakon a cerut acordul regelui pentru a se căsători

Haakon știa că relația sa avea să fie dificil de acceptat de public atunci când a cunoscut-o pe Mette-Marit Tjessem Høiby, la un festival de muzică din Norvegia, în 1999.

Citește și: Actorul Tim Curry a murit la vârsta de 80 de ani. A lăsat în spate o carieră impresionantă

Mette-Marit era mamă singură, iar tatăl fiului ei fusese condamnat la închisoare pentru posesie de cocaină. În plus, ea fusese prezentă la petreceri unde se consumau droguri ilegale. Aceste aspecte din trecutul ei au făcut ca relația cu prințul moștenitor să fie privită cu rezerve și să reprezinte o provocare pentru familia regală.