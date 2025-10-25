Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”

Un moment plin de emoții, surprins în Capitală, a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Un Ciobănesc german a fost filmat pe peronul unei stații de metrou din București, alături de stăpânul său, iar imaginile au topit inimile internauților.

Videoclipul, publicat pe TikTok în urmă cu câteva zile, a strâns zeci de mii de aprecieri și comentarii emoționate. În filmare, câinele stă liniștit lângă stăpânul său, privindu-l cu atenție și devotament, într-o scenă care a emoționat profund pe cei care au văzut-o.

„Nu credeam că o să plâng într-o dimineață de sâmbătă la metrou… dar s-a întâmplat. Animalele sunt prea bune pentru noi”, a scris femeia care a surprins momentul.

Patrupedul nu se agită, nu latră și pare complet obișnuit cu aglomerația specifică metroului bucureștean. Imaginea calmului său desăvârșit, alături de stăpân, a fost interpretată de mulți drept o dovadă de iubire și loialitate.

Internauții au reacționat în număr mare, copleșiți de emoție:

„Mi-au dat lacrimile!”, a scris un utilizator.

„În sfârșit ceva frumos pe TikTok”, a comentat altcineva.

Se pare că patrupedul și stăpânul său nu sunt necunoscuți bucureștenilor. Mai multe persoane au afirmat că i-au mai întâlnit prin oraș și că legătura dintre cei doi este una specială.

„L-am văzut de câteva ori în metrou. Câinele e extraordinar de inteligent și oamenii îi privesc mereu cu drag”, a povestit un trecător, potrivit cancan.ro.

Clipul a devenit rapid viral și a emoționat pe toată lumea.