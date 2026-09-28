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Program TV Antena 1. România vs. Bosnia, luni, de la 21:45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Când e Asia Express

Asia Express nu se difuzează luni, 28 septembrie. România – Bosnia se vede live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Când revine show-ul pe post?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 10:14 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 10:39
Program TV Antena 1. România vs. Bosnia, luni, de la 21:45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Când e Asia Express | Antena 1
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Astăzi, fanii emisiunii Asia Express nu vor putea urmări un nou episod al show-ului fenomen. Luni, 28 septembrie 2026, Antena 1 difuzează în direct partida România – Bosnia, astfel că programul obișnuit al emisiunii Asia Express suferă o modificare.

Program TV Antena 1. România vs. Bosnia, luni, de la 21:45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY

Tricolorii joacă pe Arena Națională, într-o confruntare care va putea fi urmărită liveVIDEO pe Antena 1 și în AntenaPLAY, luni, de la ora 21:45. Meciul va fi transmis în direct și în format Live video + text pe a1.ro, astfel încât microbiștii să poată urmări cele mai importante momente ale partidei.

România – Bosnia se dispută în cadrul celei de-a doua etape a grupelor UEFA Nations League. Duelul de pe Arena Națională se va juca fără spectatori, după suspendarea dictată de UEFA în urma incidentelor de la partida România – Kosovo, disputată pe 15 noiembrie 2024, tot în cadrul competiției.

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Astfel, suporterii nu vor putea fi prezenți în tribune pentru a susține echipa națională. Bosnia vine la București cu moralul ridicat, după ce în etapa precedentă a obținut o remiză albă pe terenul Poloniei. Partida se anunță una importantă pentru ambele formații, iar toate momentele confruntării pot fi urmărite în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Citește și: Tricolorii joacă fără fani pe Arena Națională! România vs. Bosnia, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, luni, de la ora 21:45

Când se difuzează Asia Express

Asia Express nu se difuzează luni, 28 septembrie 2026. Fanii show-ului trebuie să aștepte până marți pentru a urmări o nouă ediție din Asia Express – Drumul Mătăsii.

Emisiunea revine marți, 29 septembrie, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Concurenții continuă aventura pe Drumul Mătăsii, unde fiecare etapă vine cu noi misiuni, provocări și momente tensionate.

De această dată, echipele pornesc într-o cursă în care miza este una extrem de importantă: imunitatea. Prima echipă care va ajunge la Irina Fodor va avea șansa de a obține mult râvnita imunitate și de a scăpa, cel puțin temporar, de emoțiile unei posibile eliminări.

În ediția de duminică, 27 septembrie, Valerie și Alex au reușit să câștige jocul de amuletă și au obținut un Joker care le oferă un avantaj important în competiție. Rămâne de văzut cum vor folosi acest avantaj și dacă acesta îi va ajuta în cursa pentru imunitate.

Citește și: Momente tensionate la Asia Express. Concurenții nu își mai ascund nemulțumirile: „Valerie are un fel de a te face psihologic”

Telespectatorii vor putea urmări Asia Express și miercuri, 30 septembrie, de la ora 20:30, joi, 1 octombrie, de la ora 20:30, urmând ca emisiunea să revină apoi duminică, de la ora 20:00.

Așadar, luni seara, locul Asia Express în grila Antena 1 este ocupat de partida România – Bosnia, transmisă în direct de pe Arena Națională. Fanii reality show-ului își vor putea revedea concurenții marți seara, când aventura de pe Drumul Mătăsii continuă cu o nouă cursă pentru imunitate.

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