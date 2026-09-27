Ploaia de meteori Orionide 2026. Când are loc maximul și cum poate fi observat fenomenul

Ploaia de meteori Orionide revine în octombrie 2026 și va putea fi observată și din emisfera nordică. Fenomenul astronomic este activ timp de mai multe săptămâni, însă momentul de maxim este așteptat în noaptea de 21 spre 22 octombrie. În condiții ideale, pot fi observate aproximativ 10-20 de meteori pe oră.

Orionidele sunt considerate una dintre cele mai frumoase ploi de meteori ale anului, iar particulele care produc spectacolul de pe cer provin de la celebra cometă Halley.

Când are loc ploaia de meteori Orionide în 2026

Orionidele sunt active în 2026 în perioada 2 octombrie - 7 noiembrie, iar maximul este așteptat în noaptea de 21 spre 22 octombrie, potrivit www.nasa.gov. În condiții ideale de observare și departe de poluarea luminoasă, NASA estimează că pot fi văzuți aproximativ 10-20 de meteori pe oră în perioada de maxim. Orionidele pot fi observate atât din emisfera nordică, inclusiv din România, cât și din emisfera sudică. Cele mai bune ore pentru observarea fenomenului sunt cele de după miezul nopții și până înainte de răsărit.

Cât de bine se vor vedea Orionidele în 2026

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Condițiile de observare nu vor fi însă perfecte în 2026. Luna va fi într-o fază avansată de creștere în momentul maximului Orionidelor, iar lumina acesteia poate face mai dificilă observarea meteorilor mai puțin strălucitori. Conform www.amsmeteors.org, în noaptea de maxim din 21 spre 22 octombrie 2026, Luna va fi iluminată în proporție de aproximativ 80%.

American Meteor Society precizează că, din această cauză, cerul suficient de întunecat pentru observarea mai bună a Orionidelor va fi disponibil doar pentru câteva ore, între apusul Lunii și zorii zilei. Chiar și în aceste condiții, meteorii mai luminoși ar putea fi observați dacă vremea va fi favorabilă și cerul senin.

De unde provin Orionidele. Legătura cu celebra cometă Halley

Orionidele au o origine spectaculoasă. Ploaia de meteori este produsă de particulele lăsate în urmă de cometa 1P/Halley, una dintre cele mai cunoscute comete. Potrivit www.nasa.gov, în fiecare an Pământul traversează o regiune în care se află resturi lăsate în urmă de cometa Halley. Atunci când aceste particule pătrund cu viteză mare în atmosfera terestră, produc dârele luminoase pe care le vedem pe cer și pe care le numim, în mod obișnuit, „stele căzătoare”. De altfel, cometa Halley este responsabilă pentru două ploi de meteori cunoscute: Eta Aquaridele, care pot fi observate în luna mai, și Orionidele, care apar în fiecare toamnă.

De ce se numesc Orionide

Denumirea fenomenului vine de la constelația Orion. Meteorii par să provină dintr-o zonă a cerului aflată în apropierea constelației Orion, mai exact la nord de steaua Betelgeuse, conform www.nasa.gov.

Acest punct aparent de origine este numit radiant. Asta nu înseamnă însă că trebuie să privești exclusiv spre constelația Orion pentru a observa fenomenul. Meteorii pot apărea în diferite regiuni ale cerului, motiv pentru care este recomandată alegerea unui loc care oferă o vedere cât mai largă asupra bolții cerești.

Cu ce viteză se deplasează meteorii din Orionide

Una dintre caracteristicile Orionidelor este viteza foarte mare. Potrivit www.nasa.gov, particulele pătrund în atmosfera Pământului cu aproximativ 66 de kilometri pe secundă. Tocmai această viteză face ca Orionidele să poată produce dâre luminoase spectaculoase. Unele dintre acestea pot lăsa în urmă urme strălucitoare care persistă pentru câteva secunde sau chiar minute. Ocazional, Orionidele pot produce și bolizi, meteori deosebit de luminoși, care creează pe cer explozii de lumină mai intense decât meteorii obișnuiți.

Cum poate fi observată ploaia de meteori Orionide în octombrie 2026

Pentru observarea Orionidelor nu este necesar un telescop sau un binoclu. Din contră, pentru o ploaie de meteori este util să poată fi urmărită o suprafață cât mai mare a cerului. NASA recomandă alegerea unui loc cât mai departe de luminile orașelor și de iluminatul stradal. În emisfera nordică, observatorii se pot așeza cu picioarele orientate spre sud-est și pot privi cât mai mult din bolta cerească, potrivit recomandărilor publicate de www.nasa.gov.

Ochii au nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a se adapta la întuneric, astfel că este indicată evitarea telefonului mobil și a altor surse puternice de lumină în timpul observației. Fenomenul poate fi urmărit cel mai bine după miezul nopții și până în apropierea zorilor, cu condiția ca cerul să fie senin.

Este nevoie de telescop pentru a vedea Orionidele?

Nu. Un telescop poate chiar limita câmpul vizual și, implicit, șansele de a surprinde un meteor. Potrivit recomandărilor www.jpl.nasa.gov, pentru observarea unei ploi de meteori este mai eficient să privești cerul cu ochiul liber și să eviți concentrarea asupra unui singur punct. Este recomandat ca observatorii să petreacă cel puțin 30 de minute privind cerul și să aleagă o zonă cât mai întunecată.

Orionidele 2026, pe scurt

Ploaia de meteori Orionide este activă între 2 octombrie și 7 noiembrie 2026, iar maximul fenomenului are loc în noaptea de 21 spre 22 octombrie. În condiții ideale, pot fi observați aproximativ 10-20 de meteori pe oră, însă în 2026 lumina Lunii va reduce vizibilitatea meteorilor mai slabi. Pentru cele mai mari șanse de a vedea fenomenul, este recomandată alegerea unui loc departe de luminile orașului, observarea cerului după miezul nopții și acordarea unui interval de aproximativ 30 de minute pentru ca ochii să se adapteze la întuneric.

Iar cei care vor privi cerul în acea noapte vor vedea, de fapt, efectul unor particule lăsate în urmă de cometa Halley, care pătrund cu viteze de aproximativ 66 km/s în atmosfera Pământului.