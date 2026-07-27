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Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei Piron. Ce a făcut tânăra de 22 de ani înainte să fie căutată prin RO-Alert

Ultimele ore din viața Anastasiei Piron, tânăra de 22 de ani căutată prin RO-Alert. Ce se știe până acum despre dispariție, descoperirea trupului și ipotezele analizate de anchetatori.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 19:13 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 19:16
Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei Piron. Ce a făcut tânăra de 22 de ani înainte să fie căutată prin RO-Alert | Shutterstock/Facebook
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Viața Anastasiei Iris părea să urmeze un curs firesc. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, nimic nu părea să prevestească deznodământul dramatic. Tânăra, în vârstă de 22 de ani, a mers la o clinică pentru a-și face analizele medicale necesare obținerii permisului de conducere și le-a spus părinților că urma să meargă la bibliotecă pentru a studia. Nimeni nu avea să bănuiască faptul că aceea avea să fie ultima zi în care avea să fie văzută în viață.

Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei Piron

Cazul Anastasiei Iris a atras atenția întregii țări după ce autoritățile au emis, vinerea trecută, un mesaj RO-Alert prin care anunțau dispariția unei tinere de 22 de ani. Familia și apropiații au sperat că aceasta va fi găsită în viață, însă căutările aveau să se încheie în cel mai dureros mod posibil.

Luni, 27 iulie, trupul neînsuflețit al unei tinere a fost descoperit într-o zonă izolată, pe o linie de cale ferată din județul Ilfov. În primă fază, victima nu a putut fi identificată, deoarece nu avea asupra sa acte de identitate. Polițiștii au început cercetările, iar primele suspiciuni că ar putea fi vorba despre Anastasia au apărut după compararea hainelor victimei cu descrierea oferită de familie în momentul dispariției.

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Ulterior, verificările medico-legale și coroborarea probelor au confirmat identitatea victimei. Familia a fost chemată la Institutul Național de Medicină Legală pentru identificarea oficială, iar vestea a pus capăt, în cel mai tragic mod, speranțelor că tânăra va fi găsită în viață.

Potrivit informațiilor publicate de Observator, Anastasia s-ar fi confruntat cu depresia și ar fi urmat un tratament de specialitate. De asemenea, aceasta mergea în mod regulat la ședințe de terapie. Cu toate acestea, apropiații nu ar fi observat în ultimele ore niciun comportament care să indice că urma să recurgă la un gest extrem.

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Ce a făcut tânăra de 22 de ani înainte să fie căutată prin RO-Alert

Ultima persoană care a văzut-o în viață a fost chiar tatăl ei. Acesta a dus-o la cabinetul medical unde tânăra și-a făcut analizele necesare pentru obținerea permisului auto. După aceea, Anastasia le-a spus părinților că va merge la bibliotecă pentru a învăța. Conform informațiilor apărute în presă, ea nu ar mai fi ajuns însă acolo, ci s-ar fi deplasat spre zona Brănești, din județul Ilfov.

În prezent, ancheta este în desfășurare. Una dintre ipotezele analizate de anchetatori este cea a unei sinucideri, însă autoritățile nu exclud nici posibilitatea unui accident feroviar sau a implicării unei alte persoane. O concluzie va putea fi trasă doar după finalizarea tuturor expertizelor și a investigațiilor desfășurate de oamenii legii.

Contrastul dintre o zi aparent obișnuită și finalul tragic al poveștii Anastasiei este cel care a impresionat profund opinia publică. În doar câteva ore, tânăra a trecut de la planurile obișnuite ale unui om aflat la început de drum – obținerea permisului de conducere și studiul la bibliotecă – la un deznodământ care ridică încă numeroase semne de întrebare.

Anchetatorii continuă să adune probe și să stabilească exact ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața tinerei. Până la finalizarea cercetărilor, circumstanțele în care Anastasia Iris și-a pierdut viața rămân neelucidate, iar familia așteaptă răspunsuri care să lămurească tragedia ce le-a schimbat viața pentru totdeauna.

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