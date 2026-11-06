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Un nou caz de Ebola în Europa. Un medic infectat în Congo, transportat la un spital din Londra. Ce spun autoritățile

Un nou caz de Ebola atrage atenția autorităților sanitare din Europa.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 09:16 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 09:17
Un nou caz de Ebola în Europa. Un medic infectat în Congo, transportat la un spital din Londra. Ce spun autoritățile | Shutterstock
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Un medic britanic care lucra în Republica Democrată Congo, în cadrul intervenției împotriva epidemiei de Ebola, a fost testat pozitiv pentru virus și transportat de urgență în Regatul Unit. Acesta a ajuns la Londra joi, 5 noiembrie, și primește îngrijiri într-o unitate specializată de izolare a Royal Free Hospital.

Un nou caz de Ebola în Europa. Un medic infectat în Congo, transportat la un spital din Londra

Este primul cetățean britanic infectat în actualul focar de Ebola. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile britanice, pacientul a fost adus în țară cu o aeronavă medicală specială, în urma unei operațiuni organizate împreună cu autoritățile din Congo și partenerii internaționali.

Identitatea medicului nu a fost făcută publică. Acesta este tratat într-o secție de înaltă securitate, destinată pacienților diagnosticați cu infecții rare și grave. Personalul medical aplică protocoale stricte de protecție și prevenire a transmiterii virusului.

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Autoritățile din Marea Britanie au transmis că riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Ebola nu se transmite prin aer, ci prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale unei persoane infectate care prezintă simptome.

Epidemia de Ebola din Congo a depășit 10.000 de cazuri

Cazul medicului britanic apare pe fondul unei epidemii de amploare provocate de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola. Focarul a fost identificat în luna mai, în Republica Democrată Congo, iar boala s-a răspândit în mai multe regiuni.

Potrivit datelor publicate de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), la 1 noiembrie 2026 erau raportate 10.563 de cazuri confirmate și 5.130 de decese în total, în țările afectate. Cele mai multe îmbolnăviri și decese au fost înregistrate în Republica Democrată Congo.

Nu este primul caz asociat epidemiei care ajunge în Europa. Un medic francez infectat în timpul unei misiuni umanitare în Congo a fost tratat în Franța și s-a recuperat. De asemenea, o femeie elvețiană a fost evacuată în țara sa pentru îngrijiri medicale, după ce a contractat virusul în Uganda.

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Care sunt simptomele Ebola și cum se transmite virusul

Infecția poate debuta cu febră, dureri de cap, dureri musculare și oboseală. Ulterior, pot apărea vărsături, diaree și, în cazurile grave, hemoragii și insuficiență de organe. Perioada de incubație poate ajunge până la 21 de zile.

Transmiterea are loc prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane bolnave sau decedate din cauza infecției. De aceea, izolarea pacienților și respectarea măsurilor de protecție sunt esențiale pentru limitarea răspândirii virusului.

În cazul confirmat în Marea Britanie, pacientul se află într-o unitate specializată, iar autoritățile sanitare susțin că au fost activate toate procedurile necesare pentru prevenirea transmiterii infecției.

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