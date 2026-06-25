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Unde în Grecia au fost semnalate cele mai multe exemplare ale peștelui-iepure. Ce insule sunt vizate

O specie marină considerată printre cele mai periculoase din Marea Mediterană continuă să își extindă aria de răspândire în apele Greciei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 16:37 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 16:38
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Este vorba despre peștele-iepure (Lagocephalus sceleratus), un pește toxic care provoacă îngrijorare atât în rândul cercetătorilor, cât și al pescarilor și turiștilor.

Unde în Grecia au fost semnalate cele mai multe exemplare ale peștelui-iepure

Originar din regiunea Indo-Pacifică, peștele a pătruns în Mediterană prin Canalul Suez și a fost identificat pentru prima dată în apele grecești în urmă cu aproximativ două decenii, în apropierea insulelor Creta și Rodos. De atunci, populația sa a crescut constant, iar astăzi specia este prezentă în numeroase regiuni ale Mării Egee și Mării Ionice.

Conform datelor furnizate de specialiștii greci, cele mai afectate zone rămân insulele din sudul și estul Mării Egee. Creta, Rodos, Kos, Karpathos, Kalymnos și Symi se află printre locurile unde sunt observate frecvent exemplare ale acestei specii. Prezența sa a fost semnalată și în apropierea Atenei, în Golful Saronic, precum și în alte destinații turistice importante ale țării.

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Pericolul principal al peștelui-iepure este reprezentat de toxina pe care o conține. Tetrodotoxina este una dintre cele mai puternice substanțe toxice întâlnite în mediul marin și poate provoca efecte grave asupra organismului uman. În cazurile severe, consumul accidental poate duce la paralizie și insuficiență respiratorie.

Din acest motiv, comercializarea peștilor din această familie este interzisă în Uniunea Europeană. Specialiștii subliniază că toxina nu este transmisă prin mușcătură, însă dinții extrem de puternici ai peștelui pot provoca răni serioase.

Experții îi avertizează pe turiști să nu încerce să atingă sau să hrănească aceste exemplare dacă le întâlnesc în apă. În ultimii ani au fost raportate incidente în care persoane au suferit leziuni la mâini și picioare după contactul cu peștele-iepure. În cazul unei mușcături, autoritățile recomandă curățarea imediată a rănii și solicitarea de asistență medicală.

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Invazia acestei specii produce și efecte economice importante. Pescarii se confruntă cu distrugerea plaselor și a capturilor, deoarece peștele-iepure are un maxilar extrem de puternic și un apetit ridicat. Acesta consumă moluște, sepii, caracatițe și alte specii valoroase pentru industria locală a pescuitului.

Unde în Grecia au fost semnalate cele mai multe exemplare ale peștelui-iepure

Potrivit estimărilor, pierderile financiare suportate de unele ambarcațiuni pot ajunge la mii de lire sterline anual. Pentru a reduce impactul fenomenului, autoritățile elene analizează măsuri similare celor aplicate în Cipru, unde pescarii sunt recompensați pentru capturarea exemplarelor.

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Cercetătorii explică răspândirea accelerată prin creșterea temperaturii apelor Mediteranei și lipsa prădătorilor naturali. În aceste condiții, peștele-iepure se adaptează rapid și se reproduce eficient, motiv pentru care este considerat una dintre cele mai agresive specii invazive din regiune.

Specialiștii avertizează că fenomenul nu dă semne de încetinire, iar în următorii ani prezența acestei specii ar putea deveni tot mai obișnuită în numeroase destinații turistice din Grecia și din restul Mediteranei.

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