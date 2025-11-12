Autoritățile din Brașov anunță controale stricte, „la sânge”, asupra șoferilor odată cu prima ninsoare din acest sezon.

Ce amenzi pot primi șoferii dacă nu-și echipează corespunzător mașinile în această iarnă. Ce trebuie să facă | Shutterstock

Scopul principal este prevenirea blocajelor în trafic, provocate an de an de mașinile nepregătite pentru condițiile de iarnă.

Poliția Rutieră, alături de Direcția Generală de Drumuri și Poduri, va desfășura acțiuni ample de verificare pe principalele artere din județ, în special pe drumurile naționale DN1 (între Brașov și Predeal) și DN1A (între Săcele și Cheia) — sectoare unde, în fiecare iarnă, se înregistrează blocaje masive. Cele mai mari probleme sunt cauzate de vehiculele de mare tonaj, care circulă fără anvelope de iarnă sau fără lanțuri antiderapante.

Amenzi de peste 4.000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare

Șoferii care vor fi depistați circulând cu mașini neechipate corespunzător pot primi amenzi ce depășesc 4.000 de lei. În plus, polițiștii rutieri vor reține certificatul de înmatriculare al vehiculului, până la remedierea situației, potrivit observatornews.ro.

Potrivit autorităților, aceste măsuri se aplică în special autovehiculelor de peste 3,5 tone, însă și conducătorii autoturismelor mici trebuie să se asigure că mașinile lor sunt pregătite pentru iarnă.

Ce trebuie să facă șoferii

Pentru a evita sancțiunile și, mai ales, pentru a conduce în siguranță, șoferii sunt sfătuiți:

să monteze anvelope de iarnă certificate (marcate cu simbolul fulgului de nea și muntele cu trei vârfuri);

să verifice nivelul lichidului de parbriz și să folosească unul rezistent la temperaturi scăzute;

să se asigure că sistemul de frânare și cel de iluminare funcționează corect;

șoferii de camion trebuie să aibă lanțuri antiderapante și să respecte restricțiile impuse pe drumurile de munte.

Reprezentanții Poliției Rutiere din Brașov atrag atenția că nepregătirea mașinii nu înseamnă doar risc de amendă, ci și pericol real pentru siguranța rutieră. „În fiecare an vedem aceleași scene: drumuri blocate, accidente și oameni rămași ore întregi în trafic. Vrem să prevenim, nu doar să sancționăm”, transmit autoritățile.

Astfel, odată cu venirea primelor ninsori, șoferii din Brașov — și nu numai — sunt îndemnați să se pregătească din timp. O mașină echipată corespunzător poate face diferența între o călătorie sigură și o amendă usturătoare.