Oana Tomoiagă, mesaj neașteptat după ce s-a certat cu Mirela Vaida la Asia Express: „Da, Mirela are gura mare…”

Oana Tomoiadă si Mirela Vaida dau dovadă de putere si o prietenie care le unește cu fiecare episod. În Asia Express, cele două au fost nevoite să depășească situații cu care altfel nu s-ar fi confruntat în viața de zi cu zi. Oana i-a transmis un mesaj emoționant partenerei sale cu care s-a aventurat pe Drumul Mătăsii.

Oana a transmis un mesaj emoționant pentru Mirela Vaida, în care vorbește deschis despre femeia din spatele imaginii puternice pe care publicul o vede la televizor.

Oana Tomoiagă, mesaj neașteptat după ce s-a certat cu Mirela Vaida la Asia Express

Cu umor, sinceritate și multă afecțiune, Oana recunoaște că Mirela „are gura mare”, însă spune că tocmai această voce puternică a fost una dintre calitățile care au ajutat-o în momentele dificile.

Potrivit Oanei, Mirela nu este genul de femeie care să stea deoparte atunci când simte că trebuie să lupte pentru ceva. Își apără copiii, oamenii, proiectele și lucrurile în care crede, iar această determinare este, în opinia ei, una dintre sursele forței sale.

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Dincolo de personalitatea vocală și de aparițiile publice, Oana vorbește însă și despre latura sensibilă a Mirelei. Spune că a văzut-o emoționându-se pentru oameni, pentru povești și pentru cazuri care, pentru alții, poate se termină odată cu încheierea unei emisiuni. Pentru Mirela, unele povești rămân însă mult timp după ce camerele se opresc.

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"Da, Mirela are gura mare. Dar tot cu gura aia mare își apără copiii, oamenii, proiectele și lucrurile în care crede. E genul de femeie care nu stă deoparte când simte că trebuie să lupte pentru ceva. Și poate tocmai de aici vine și forța ei.

Dar mai e ceva ce nu prea se vede când se sting reflectoarele: Mirela are o sensibilitate uriașă. Am văzut-o emoționându-se pentru oameni, pentru povești și pentru cazuri pe care mulți le uită imediat ce se termină emisiunea. Pentru ea, unele lucruri nu se termină odată cu filmarea.

Cât despre noi… da, am avut multe momente tensionate. Suntem două femei cu personalități puternice, obosite, flămânde, departe de casă și puse în situații în care nervii au fost întinși la maximum. Ar fi fost chiar suspect să ne înțelegem perfect în fiecare secundă. Dupa 10 minunte de tensiune ne bufnea râsul pe amândouă.Să nu vă spun că avem seri în care nu reușeam să adormim de râs, ne aminteam de fiecare moment al zile. Astăzi râdem în hohote de acele momente.", a scris Oana Tomoiagă pe pagina personală de Facebook.

Oana și Mirela Vaida, împreună în Asia Express

Experiența Asia Express a pus cele două femei în situații dintre cele mai solicitante. Departe de casă, obosite, flămânde și supuse unei presiuni constante, Oana recunoaște că între ele au existat și momente tensionate. Două personalități puternice nu puteau să se înțeleagă perfect în fiecare clipă, spune ea cu umor.

Partea frumoasă este că tensiunile nu durau prea mult. După câteva minute, cele două ajungeau să râdă împreună, iar unele dintre momentele trăite în Asia au devenit ulterior amintiri savuroase. Oana povestește că au existat chiar seri în care nu reușeau să adoarmă de râs, rememorând întâmplările zilei.

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Mesajul Oanei vine și ca o reacție la imaginea pe care publicul și-o poate forma despre un om după doar câteva minute de televiziune. Ea spune că o persoană nu poate fi cunoscută cu adevărat din fragmentele văzute pe micul ecran.

Pentru Oana, faptul că Mirela a ales-o să meargă alături de ea în Asia Express spune mai mult decât orice comentariu apărut pe internet. În timpul aventurii, ea spune că a ajuns să cunoască „femeia din spatele vocii puternice”: un om care se implică, simte intens și iubește enorm.

La final, Oana a păstrat nota amuzantă care străbate întregul mesaj și îi transmite Mirelei că, deși are „gura mare”, în Asia această calitate i-a prins foarte bine. Mesajul se încheie cu o declarație de dragoste și recunoștință: „Te iubesc fără limite și îți mulțumesc!”