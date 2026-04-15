Noua vârstă de pensionare. Când te poți pensiona în funcție de anul nașterii

Vârsta de pensionare se modifică din 2026. Află când te poți pensiona în funcție de anul nașterii și ce reguli noi se aplică.

Vârsta de pensionare se modifică, iar cea standard nu va mai fi aceeași în 2026. O parte dintre viitorii pensionari vor trebui să muncească puțin mai mult înainte de a se putea pensiona. Vor avea loc modificări pentru o anumită categorie de pensionari în acest an, iar vârsta standard de pensionare va crește cu o lună.

Noua vârstă de pensionare

Femeile care vor ieși la pensie după luna iulie 2026 vor trebui să muncească o lună în plus pentru a se putea pensiona. Vârsta standard de pensionare diferă, în general, între bărbați și femei. Bărbații se pensionează la 65 de ani, însă pot ieși mai devreme la pensie în anumite circumstanțe. Legea prevede posibilitatea reducerii vârstei de pensionare, dar acest lucru se aplică doar în condiții specifice.

Femeile ies, în general, mai devreme la pensie. Vârsta de pensionare a acestora va crește treptat până în 2035, când atât femeile, cât și bărbații vor avea aceeași vârstă standard de 65 de ani pentru pensionare.

În prezent, femeile se pot pensiona la vârsta de 62 de ani și 6 luni. Lucrurile se vor schimba începând cu iulie 2026, când vârsta de pensionare va deveni 62 de ani și 7 luni. Astfel, femeile care se pensionează după 1 iulie 2026 vor munci cu o lună mai mult față de cele care s-au pensionat înainte de această dată.

Vârsta de pensionare pentru femei va crește din nou în februarie 2027, când acestea se vor putea pensiona la 62 de ani și 8 luni.

Cum poți ieși mai devreme la pensie

Pensionarii pot ieși mai devreme la pensie decât vârsta standard, însă trebuie să îndeplinească anumite criterii. În primul rând, este necesar un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Persoanele care au realizat acest stagiu, dar nu au atins încă vârsta standard de pensionare, se pot pensiona anticipat, cu penalizare.

Tranșele de penalizare, în funcție de depășirea stagiului de cotizare, sunt următoarele:

35–36 ani de muncă: penalizare de 0,4% pentru fiecare lună de anticipare

36–37 ani de muncă: penalizare de 0,35%

37–38 ani de muncă: penalizare de 0,3%

38–39 ani de muncă: penalizare de 0,25%

39–40 ani de muncă: penalizare de 0,2%

Persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani, cu cel mult 5 ani, pot primi o penalizare de până la 24%, conform datelor publicate de Newsweek.ro.

Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani și au îndeplinit condițiile stagiului de cotizare contributiv beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu câte 6 luni pentru fiecare copil, dar nu mai mult de 3 ani și 6 luni (pentru șapte sau mai mulți copii).

Dovada acestor condiții se face cu certificatul de naștere al copilului și o declarație pe proprie răspundere.