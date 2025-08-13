(P) Preț carburant tot mai crescut, cum poți să reduci costurile?

În ultimele 12 luni, prețul carburantului în România a urmat un trend accentuat de creștere, influențat de o combinație de factori interni și externi.

Cererea ridicată la nivel global, fluctuațiile cursului valutar (EURO/USD/LEU), majorarea taxelor și accizelor, alături de evoluția indicatorilor macroeconomici, au determinat scumpirile semnificative pe care le resimțim azi la stațiile de alimentare. Această evoluție se reflectă direct în bugetele companiilor, în special ale celor pentru care transportul rutier este esențial.

Creșterile medii de preț, situate între 1% și 4% față de anul trecut, pun o presiune suplimentară asupra costurilor operaționale și a marjelor de profit. În fața acestor provocări, optimizarea consumului de carburant devine o prioritate strategică. Tehnologiile telematice moderne oferă instrumente avansate pentru monitorizarea precisă a consumului, identificarea pierderilor și eficientizarea rutelor. Prin implementarea unor soluții inteligente de management al flotei, companiile pot nu doar să reducă cheltuielile, ci și să crească productivitatea și sustenabilitatea operațiunilor lor.

Impactul asupra industriilor

Transport și logistică

Indiscutabil, industria transporturilor este cea mai vulnerabilă în fața fluctuațiilor de preț carburant. Pentru firmele de transport rutier, costul cu combustibilul poate reprezenta 30% - 40% din costurile totale. De aceea, creșterea prețului de carburant amplifică:

· Costul pe kilometru, afectând tarifele de transport;

· Marjele de profit, în special pentru cursele lungi și regiunile periferice (unde infrastructura este mai puțin dezvoltată și costurile de transport sunt mai ridicate) ;

· Cota de piață, dacă încercările de transferare a costurilor către clienți conduc la pierderea competitivității.

Curierat, livrări last mile și e-commerce

În e-commerce și curierat, costurile cu combustibilul afectează în mod direct prețurile finale pentru consumator. O majorare a prețului de carburant se resimte în tarifele de livrare, în flexibilitatea rutelor și chiar în frecvența curselor. Companiile sunt forțate să ajusteze planificarea traseelor, să optimizeze volume de marfă și să revizuiască termenele de livrare.

Agricultură

Mașinile agricole și utilajele de teren (tractoare, semănători, combine, stropitori) consumă volume mari de combustibil. Un preț carburant în creștere înseamnă:

· Costuri suplimentare pentru fermieri, deja supuși altor presiuni (inputuri, salarii, reglementări);

· Reducerea profitabilității recoltelor sau a producției;

· Posibila renunțare la anumite operațiuni non-critice pentru economisire.

