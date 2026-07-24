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Schimbare importantă pentru angajați. Cum îți verifici vechimea în muncă fără să mergi la instituții

Află cum îți poți verifica vechimea în muncă online în 2026, direct pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Procesul durează doar câteva minute și nu necesită deplasarea la ghișeu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 21:38 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 21:40
Schimbare importantă pentru angajați. Cum îți verifici vechimea în muncă fără să mergi la instituții | Shutterstock
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În 2026, verificarea vechimii în muncă este mult mai simplă decât în trecut. Românii nu mai sunt nevoiți să facă drumuri la instituții sau să stea la cozi pentru a afla câți ani de cotizare au acumulat. Toate informațiile privind stagiile de cotizare sunt centralizate în sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), iar accesul la acestea se poate face online, în doar câteva minute.

Schimbare importantă pentru angajați

Procesul a fost simplificat în ultimii ani, astfel încât fiecare persoană își poate consulta situația contribuțiilor folosind un cont personal creat pe platforma CNPP. Datele sunt raportate periodic de către angajatori și sunt integrate în sistem, ceea ce permite actualizarea evidențelor privind vechimea în muncă.

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De ce este importantă vechimea în muncă

Vechimea în muncă, denumită oficial stagiu de cotizare, reprezintă unul dintre cele mai importante criterii în stabilirea dreptului la pensie. Aceasta determină dacă o persoană îndeplinește condițiile necesare pentru pensionarea la limită de vârstă și influențează valoarea pensiei pe care o va încasa.

În prezent, stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Cu toate acestea, un stagiu de cotizare mai mare și venituri declarate mai ridicate se traduc, în general, printr-o pensie mai mare.

Vechimea în muncă nu este importantă doar pentru calculul pensiei. În funcție de prevederile contractului individual sau colectiv de muncă, aceasta poate influența și acordarea unor drepturi salariale, precum sporul de vechime, zile suplimentare de concediu de odihnă sau alte beneficii prevăzute de angajator.

Cum îți verifici vechimea în muncă online

Principala sursă de verificare a stagiului de cotizare este platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru a avea acces la informații, este necesară crearea unui cont de utilizator.

După autentificare, utilizatorii pot consulta istoricul contribuțiilor, perioadele de cotizare înregistrate și alte informații relevante privind situația lor în sistemul public de pensii.

Pașii sunt simpli:

  • accesează platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice;
  • creează un cont sau autentifică-te dacă ai deja unul;
  • accesează secțiunea dedicată stagiului de cotizare;
  • verifică perioadele de muncă și contribuțiile înregistrate.

În cazul în care observi neconcordanțe sau lipsa unor perioade lucrate, este recomandat să contactezi Casa Teritorială de Pensii sau fostul angajator pentru clarificarea situației și actualizarea datelor, dacă este necesar.

Consultarea periodică a vechimii în muncă este recomandată tuturor salariaților, nu doar celor care se apropie de vârsta pensionării. Astfel, eventualele erori pot fi identificate din timp, iar documentele necesare pot fi obținute înainte de depunerea dosarului de pensie. În plus, accesul online oferă o modalitate rapidă și sigură de a verifica situația contribuțiilor, fără drumuri la instituții și fără timp pierdut la ghișee.

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