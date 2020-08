Viticultorii francezi transformă vinul în gel dezinfectant, pentru a-și salva afacerile

“E ca și cum ți-ai lua adio de la cineva foarte drag ție”, spune Marion Bores.

Astfel, mii de litri de vin ajung în silozurile metalice ale distileriei, unde este fiert pentru a separa alcoolul. De aici ajunge transformat în gel dezinfectant pentru mâini.

Doar în Alsacia, peste șase milioane de litri de vin vor ajunge așa.

“E o situație foarte tristă pentru producătorii de vin. Au foarte mult vin și au nevoie de spațiu pentru următoarea producție”, spune Erwin Brouard, directorul unei distilerii, pentru ziarul american.

Statul francez oferă compensații pentru 5.000 de producători de vinuri care au depus cereri pentru asta.

“Dacă nu trimit vinul la distilerie, nu mănânc. E dureros pentru mine, sunt trei ani de muncă aici și nici măcar nu suntem plătiți corespunzător”, spune un alt producător de vinuri pentru The New York Times.

Ultima dată când Franța s-a confruntat cu o astfel situație a fost în 2009, în timpul crizei financiare. Acum, producătorii de vinuri au o pierdere de 70 la sută.

Dar pe lângă pierderea financiară, este și una psihică, notează jurnaliștii americani. Mulți viticultori au refuzat să vorbească. Podgoriile lor reprezintă mai mult decât o afacere, este o pasiune rămasă în familie de generații întregi. Să-și vadă acum munca transportată cu un camion la o distilerie nu e ușor.

“Am ezitat. Am crezut că vom trece peste asta. Am așteptat până în ultima zi. Am zis că următoarea zi va fi mai bine”, mărturisește Jerome Mader.