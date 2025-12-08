Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Emoții uriașe la jurizare! Echipele, în fața verdictului dat de Fabrica de Campioni

Episodul 13 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 8 decembrie 2025. Meniurile pregătite de cele patru echipe au fost jurizate de membrii Fabricii de Campioni, organizație dedicată copiilor și tinerilor talentați în sport. Emoțiile au fost uriașe, iar concurenții au simțit pe umeri presiunea verdictului, știind că soarta lor în competiție depinde de această jurizare. Iată care echipă a câștigat, dar și ce echipe au fost trimise la proba individuală eliminatorie.

