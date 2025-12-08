Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Chef Richard Abou Zaki sparge o primă bombă și creează haos în echipele adversare

Episodul 13 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 8 decembrie 2025. Irina Fodor anunță o regulă specială: chefii care au bombe pot sparge câte una. Prima amuletă, cea a lui Chef Richard Abou Zaki, lovește direct celelalte trei echipe, obligându-le ca, din 5 în 5 minute, să spună formula: „Capra calcă-n piatră, piatra crapă-n patru, crape capul caprei în patru precum a crăpat piatra-n patru” . Cine nu respectă amuleta intră în freeze timp de un minut.

Luni, 08.12.2025, 21:10