Antena Căutare
Home News Educatie Când începe programul Școala după Școală în anul școlar 2026-2027. Ce spun primăriile de sector

Când începe programul Școala după Școală în anul școlar 2026-2027. Ce spun primăriile de sector

Primăriile de sector au oferit detalii despre începe programul Școala după Școală (SDS) în anul 2026-2027. Se pare că programul nu coincide cu începutul de an școlar, ce va debuta pe 7 septembrie 2026. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 17 August 2026, 14:59 | Actualizat Luni, 17 August 2026, 18:56
Galerie
Descoperă ce s-a aflat despre programul Școala după Școală (SDS) | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Vești nu tocmai bune pentru părinții care nu își permit sau pur și simplu nu doresc să apeleze la un after school privat. Primăriile de sector au fost contactate pentru a oferi informații despre când începe programul Școala după Școală (SDS) în anul școlar 2026-2027 și astfel a ieșit la iveală că programul nu va începe în data de 7 septembrie 2026, când se întorc elevii pe băncile școlii.

Când începe programul Școala după Școală (SDS) în anul școlar 2026-2027. Ce spun primăriile de sector

Numeroși părinți au început să se îngrijoreze după ce a ieșit la iveală faptul că începutul anului școlar 2026-2027, ce are loc pe 7 septembrie, nu coincide cu cel al progrmaului Școala după Școală (SDS). Având în vedere faptul că prețul unui after school privat poate ajunge la peste 1500-2000 de lei, în funcție de beneficiile incluse, numeroși părinți care nu își permit o astfel de variantă sau care nu își doresc să apeleze la o instituție privată speră ca programul „Școala după Școală” (SDS) să înceapă cât mai curând.

Citește și: Ce e „Ora de GIS”, noua materie pentru liceeni. Programa a fost dezvăluită deja

Articolul continuă după reclamă

Recent, reprezentanții publicației bucuresti.ro au cerut informații de la primăriile de sector pentru a afla care este situația programului „Școala după școală” și când începe, de fapt. Potrivit publicației citate mai sus, la data redactării articolului au răspuns primăriile sectoarelor 1, 2, 3 și 6.

Primăria Sectorului 6 a dezvăluit, prin purtătorul de cuvânt, faptul că „programul nu poate începe mai devreme de a doua săptămână de școală”, pe motiv că încă se fac mutări și transferuri. Potrivit informațiilor, programul SDS va începe de la data de 14 septembrie 2026.
Nu la fel stă situația la Sectorul 1, acolo unde banii pentru program pot fi alocați abia după începerea anului școlar, adică după data de 7 septembrie 2026, motivul fiind acela că „părinții își înscriu copiii abia după debutul cursurilor și fiecare unitate de învățământ trage linie și stabilește ulterior de câte săli și de cât personal este nevoie”.

La Sectorul 2, un consilier local a declarat faptul că programul „Școala după Școală (SDS) ar putea începe „după primele câteva zile de școakp, dacă primăria este dispusă să aloce banii necesari”.

„Situația – în Sectorul 2 – e puțin mai complicată. S-a votat un program numit „Campionii de la 2” care urma să înlocuiască mai multe programe, printre care și SDS. S-a organizat o licitație care s-a și anulat, la finalul anului 2025. Și de atunci organizăm, în continuare, programele pe care «Campionii de la 2» urma să le înlocuiască. Pentru programul SDS, s-ar putea urgenta procedura, dacă primăria ar aloca banii din timp”, a fost declarația lui Silviu Matei, consilier local al Sectorului 2.

imagine cu un elev si cu ghiozdan

La Sectorul 3, consiliera locală Andreea Weinerich a anunțat faptul că primăria a alocat deja fondurile necesare derulării programului „Școala după Școală” (SDS) și este necesară doar aprobarea, în cadrul unei hotărâri a Consiliului Local.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții Cauza morții lui Mircea Marius, nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. S-a stins chiar în ziua nunții
Observatornews.ro ANIMAŢIE. Capcana în care au fost prinşi cei doi fraţi înecaţi la Olimp. Un salvamar i-a prins de mână ANIMAŢIE. Capcana în care au fost prinşi cei doi fraţi înecaţi la Olimp. Un salvamar i-a prins de mână
Antena 3 Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
SpyNews A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”. Avea doar 36 de ani A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”. Avea doar 36 de ani
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Evaluarea Națională 2027. Calendarul pentru simulare și probele de la examen. Ce schimbare a anunțat Ministerul Educației
Evaluarea Națională 2027. Calendarul pentru simulare și probele de la examen. Ce schimbare a anunțat Ministerul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Examenul de Bacalaureat 2027 începe mai devreme! Ministerul Educației a dezvăluit calendarul propus
Examenul de Bacalaureat 2027 începe mai devreme! Ministerul Educației a dezvăluit calendarul propus
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x