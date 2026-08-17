Când începe programul Școala după Școală în anul școlar 2026-2027. Ce spun primăriile de sector

Primăriile de sector au oferit detalii despre începe programul Școala după Școală (SDS) în anul 2026-2027. Se pare că programul nu coincide cu începutul de an școlar, ce va debuta pe 7 septembrie 2026.

Vești nu tocmai bune pentru părinții care nu își permit sau pur și simplu nu doresc să apeleze la un after school privat. Primăriile de sector au fost contactate pentru a oferi informații despre când începe programul Școala după Școală (SDS) în anul școlar 2026-2027 și astfel a ieșit la iveală că programul nu va începe în data de 7 septembrie 2026, când se întorc elevii pe băncile școlii.

Când începe programul Școala după Școală (SDS) în anul școlar 2026-2027. Ce spun primăriile de sector

Numeroși părinți au început să se îngrijoreze după ce a ieșit la iveală faptul că începutul anului școlar 2026-2027, ce are loc pe 7 septembrie, nu coincide cu cel al progrmaului Școala după Școală (SDS). Având în vedere faptul că prețul unui after school privat poate ajunge la peste 1500-2000 de lei, în funcție de beneficiile incluse, numeroși părinți care nu își permit o astfel de variantă sau care nu își doresc să apeleze la o instituție privată speră ca programul „Școala după Școală” (SDS) să înceapă cât mai curând.

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Recent, reprezentanții publicației bucuresti.ro au cerut informații de la primăriile de sector pentru a afla care este situația programului „Școala după școală” și când începe, de fapt. Potrivit publicației citate mai sus, la data redactării articolului au răspuns primăriile sectoarelor 1, 2, 3 și 6.

Primăria Sectorului 6 a dezvăluit, prin purtătorul de cuvânt, faptul că „programul nu poate începe mai devreme de a doua săptămână de școală”, pe motiv că încă se fac mutări și transferuri. Potrivit informațiilor, programul SDS va începe de la data de 14 septembrie 2026.

Nu la fel stă situația la Sectorul 1, acolo unde banii pentru program pot fi alocați abia după începerea anului școlar, adică după data de 7 septembrie 2026, motivul fiind acela că „părinții își înscriu copiii abia după debutul cursurilor și fiecare unitate de învățământ trage linie și stabilește ulterior de câte săli și de cât personal este nevoie”.

La Sectorul 2, un consilier local a declarat faptul că programul „Școala după Școală (SDS) ar putea începe „după primele câteva zile de școakp, dacă primăria este dispusă să aloce banii necesari”.

„Situația – în Sectorul 2 – e puțin mai complicată. S-a votat un program numit „Campionii de la 2” care urma să înlocuiască mai multe programe, printre care și SDS. S-a organizat o licitație care s-a și anulat, la finalul anului 2025. Și de atunci organizăm, în continuare, programele pe care «Campionii de la 2» urma să le înlocuiască. Pentru programul SDS, s-ar putea urgenta procedura, dacă primăria ar aloca banii din timp”, a fost declarația lui Silviu Matei, consilier local al Sectorului 2.

La Sectorul 3, consiliera locală Andreea Weinerich a anunțat faptul că primăria a alocat deja fondurile necesare derulării programului „Școala după Școală” (SDS) și este necesară doar aprobarea, în cadrul unei hotărâri a Consiliului Local.