Evaluarea Națională 2027. Calendarul pentru simulare și probele de la examen. Ce schimbare a anunțat Ministerul Educației

Află Calendarul Evaluării Naționale 2027 de la finalul clasei a VIII-a și metodologia de organizare și desfășurare a examnului, puse în consultare publică de Ministerul Educației.

Informația momentului pentru elevii de clasa a VII-a! Ministerul Educației a anunțat când ar începe examenul de Evaluarea Națională 2027. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt schimbările propuse de cei de la minister, dar și cum arată calendarul propus în proiectul ce se află momentan în consultare publică.

Joi, pe 13 august 2026, Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de ordin cu privire la organizarea examenului de Evaluare Națională 2027. În cadrul respectivului document este prevăzut calendarul de susținere a probelor de la examen, dar și calendarul pentru simulare.

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Calendarul examenului de Evaluare Națională 2027 coincide aproximativ în totalite cu cel din anul 2026, însă Ministerul Educației și cercetării a anunțat și introducerea unor reguli noi pentru reevaluarea lucrărilor.

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Ce schimbare a anunțat Ministerul Educației pentru Evaluarea Națională 2027

Astfel, potrivit informațiilor, în cazul în care la lucrarea unui elev există o diferență de peste un punct la Limba și literatura română, Limba și literatura maternă, respectiv 0.5 puncte la Matematică, între notele acordate de cei doi evaluari, atunci aceștia vor fi obligați să își reanalizeze punctajele. Potrivit metodologiei de organizare a examenului de Evaluare Națională 2027, ce este pusă în consultare publică, dacă diferența se menține, atunci lucrarea elevului va ajunge în mod automat la alți doi evaluatori.

Calendarul simulării Evaluării Naționale 2027: propunerea Ministerului Educației

16 martie 2027 – Simulare Limba și literatura română – probă scrisă;

17 martie 2027 – Simulare Matematică – probă scrisă;

18 martie 2027 – Simulare Limba și literatura maternă – probă scrisă;

30 martie 2027 – Comunicarea rezultatelor de la Simulare 2027

Calendarul Evaluării Naționale de clasa a VIII-a 2027: propunerea Ministerului Educației

7–11 iunie 2027 – Înscrierea la Evaluarea Națională 2027

11 iunie 2027 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

15 iunie 2027 – Finalizarea încărcării în aplicația informatică EVNAT a datelor tuturor candidaților la Evaluarea Națională și verificarea lor;

22 iunie 2027 – Limba și literatura română – probă scrisă;

24 iunie 2027 – Matematică – probă scrisă;

25 iunie 2027 – Limba și literatura maternă – probă scrisă;

30 iunie 2027 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

1–2 iulie 2027 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

3–6 iulie 2027 – Soluționarea contestațiilor;

7 iulie 2027 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Sursa: edupedu.ro