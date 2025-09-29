Calendarul oficial pentru Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2025-2026. Informații importante

Antena Căutare
Recent, în Monitorul Oficial a fost publicat Calendarul de administrare a Evaluărilor Naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025-2026. Cele trei examene se vor desfășura în zile diferite ale lunii mai 2026. Descoperă informații utile pentru elevi și profesori, dar și calendarul oficial și complet.

Și în anul școlar 2025-2026, elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor susține Evaluarea Națională atât al Limba română, cât și la Matematică și Științe ale naturii. Cele trei examene se vor desfășura în zile diferite ale lunii mai 2026. Descoperă informațiile oficiale și complete în rândurile de mai jos.

Citește și: Fondul clasei, o măsură legală sau nu. Ce spune, de fapt, legea

Calendar Evaluare Națională 2026 la clasa a II-a

12 mai 2026 Limbă și comunicare — scris — Limba română

12 mai 2026 Limbă și comunicare — scris — Limba maternă

13 mai 2026 Limbă și comunicare — citit — Limba română

13 mai 2026 Limbă și comunicare — citit — Limba maternă

14 mai 2026 Matematică și Explorarea mediului

15 mai 2026 Limbă și comunicare — scris — citit — Limba română pentru minoritățile naționale

Calendar Evaluare Națională 2026 clasa a IV-a

19 mai 2026 Limbă și comunicare — Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale

20 mai 2026 Matematică și Științe ale naturii

21 mai 2026 Limbă și comunicare — Limba maternă

Calendar Evaluare Națională 2026 clasa a VI-a

26 mai 2026 Limbă și comunicare — Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale

27 mai 2026 Matematică și Științe ale naturii

28 mai 2026 Limbă și comunicare — Limba maternă.

Ce se schimbă la Evaluare Națională 2025 pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Anunțul făcut de Ministrul Educației

Potrivit informațiilor publicate de către cei de la edupedu.ro, în anul școlar 2025-2026, în cadrul Evaluărilor Naționale din anul 2026, de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se pilotează itemi care vizează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare, potrivit art.3 3 din metodologie.

Citește și: Ministerul Educației, program-pilot pentru elevii care se pregătesc de BAC. Ce măsuri se vor lua ca să se concentreze pe examene

Astfel, în premieră, pentre cele trei clase menționate, subiectele vor conține itemi-pilot meniți să verifice alfabetizarea funcțională cu aplicații practice și competențe preluate și din alte arii curriculare. Ministerul Educației susține faptul că această schimbare importantă a subiectelor va contribui semnificativ la responsabilizarea elevilor în procesul de învățare și dezvoltare.

„Am introdus în testările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a nu doar itemi din programă, ci și itemi prin care acele cunoștințe sunt utilizate în viața de zi cu zi, extinzând inclusiv posibilitatea de a testa mai multe competențe. În final, acestea trebuie să ajute școala și elevii pentru o educație cât mai personalizată și eficientă”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, potrivit edupedu.ro.

