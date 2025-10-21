O învățătoare a devenit virală după ce le-a cerut elevilor chirie. Cum a fost primită ideea tinerei

O tânără învățătoare a devenit virală după o cerință mai puțin obișnuită la clasă. Iată cum au reacționat internauții.

Un filmuleț cu o tânără învățătoare a ajuns viral. Ideea acesteia a ajuns rapid subiect de discuție.

De ce le-a cerut învățătoarea chirie elevilor

O metodă mai puțin cunoscută a făcut vâlvă pe internet. O tânără învățătoare le-a propus elevilor să îi plătească chirie pentru a participa la ore.

„Dacă vreți să fiți în clasa domnișoarei Antonia, o să plătiți și voi chirie”, le-a spus ea.

Aceasta le-a oferit câte un plic cu bani din hârtie. A scris diferite sume pe bilețele colorate și le-a împărțit elevilor, însă nu înainte de a le explica întregul proces.

„Fiecare copil va primi un portofel și, pe lună, o să primiți o anumită sumă, adică niște bani. (...) Din această sumă pe care o primiți în fiecare lună trebuie să-mi dați me chirie. În fiecare lună, pe data de 14 a lunii, trebuie să-mi plătiți chiria.

O să plătiți chirie pentru că aveți un birou și un scaun unde stați. O să plătiți chirie de 20 de lei”, le-a spus ea.

„Dacă ni se termină”, întreabă curioasă o fetiță.

„Vă explic acum. (...) În fiecare lună, 20 de le vin chirie la mine. Dar dacă băncuța voastră și scăunelul sunt murdare și n-ați avut grijă de ele, chiria voastră o să crească. O să fie 25 sau 30, depinde de cât de murdară este.

Dacă deranjezi vecinul de la parter sau de la etaj sau vecinul de lângă și faci gălăgie în timpul orelor și vorbești, o să-ți iau 5 lei. Dacă faci foarte multă gălăgie și nu ești atent în timpul orelor o să-ți iau mai mulți bani. (...)

Pe data de 13, înainte de următoarea chirie și înainte să primiți suma următoare de bani, salariul vostru de elev, înainte de următoarea chirie, o să facem așa ca un magazin cu tot felul de obiecte și cu banii care v-au rămas - cei care sunt cuminți o să aibă foarte mulți - o să vă puteți cumpăra ce o să punem noi la magazinul nostru. Ce ziceți?” le spune învățătoarea.

Copiii răspund cu entuziasm, iar cadrul didactic continuă să explice procedura.

„Poate o să vină și-o să-mi dea 30 de lei. Ea poate uită că trebuie să-i dau rest și pleacă de lângă mine. Eu o să fiu foarte fericită și n-o să-i dau restul dacă ea nu-și amintește, n-o să-mi amintesc eu. (...)

Trebuie să fiți foarte atenți câtă chirie îmi dați și să vă dau restul înapoi bine”, le mai spune ea.

Această metodă îi ajută pe copii să exerseze la matematică, dar și ce înseamnă responsabilitatea, nu doar financiară. Aceștia trebuie să păstreze curățenia în locul în care stau, să învețe să conviețuiască într-un spațiu comun și să gestioneze diverse sume de bani pe parcursul unei întregi luni.

Raecțiile internauților nu au întârziat să apară. Aceștia au apreciat metoda tinerei pentru a-i responsabiliza pe cei mici. Clipul postat de tânără are peste 88 de mii de aprecieri.

„Sunt învățătoare? Nu. Am copil? Nu. M-am uitat până la sfârșit? Da”, scrie cineva.

„ANAF sună: <<Bună ziua, avem o sesizare că la clasa a I-a B circulă valută neautorizată și nu există contract de închiriere.>>” glumește un internaut.

„<<Ce-ai făcut azi la grădi?>> <<Azi m-am angajat, plătesc chirie, o să fac un împrumut la bancă.>> Asta e o glumiță nevinovată. Foarte frumoasă joaca, se vor învăța responsabili”, precizează o persoană.

„În ce oraș predai? Este genială ideea”, menționează cineva.

„Am mai văzut o doamnă învățătoare de la sat care face așa cu elevii dânsei, îi răsplătește pentru temele făcute, ei strâng bani și la sfârșitul săptămânii organizează magazin, iar ei își cumpără ce doresc. Felicitări pentru această activitate!” spune o altă persoană.