Învățarea regulilor de circulație începe din copilărie! Află ce trebuie să știe cei mici, pas cu pas, în funcție de vârstă: de la traversarea în siguranță până la semnele de circulație esențiale. Ghidează-ți copilul spre responsabilitate și încredere pe stradă.

Băiat se joacă pe o machetă cu reguli de circulație. Reguli de trafic și circulație pe care trebuie să le știe orice copil, în funcție de vârstă | Shutterstock

Siguranța rutieră nu este doar responsabilitatea șoferilor, ci și a părinților care își educă copiii să respecte regulile de circulație. În fiecare etapă de vârstă, cei mici au nevoie de un alt tip de sprijin, supraveghere și instruire.

Traficul rutier face parte din viața de zi cu zi, iar copiii intră în contact cu el mult mai devreme decât ne imaginăm. Fie că merg pe jos, se joacă pe stradă sau sunt pasageri în mașină, copiii se confruntă cu riscuri pe care nu le pot înțelege pe deplin fără ajutorul adulților. De aceea, este important să îi învățăm regulile de circulație încă din primii ani, adaptând informațiile și explicațiile la nivelul lor de înțelegere.

Reguli de trafic și circulație pe care trebuie să le știe orice copil, în funcție de vârstă

În continuare vei descoperi regulile și sfaturile practice pe care copiii ar trebui să le știe în funcție de vârstă, dar și cum îi poți ghida pas cu pas pentru a deveni pietoni responsabili.

Reguli de circulație pentru copiii sub 5 ani

În primii ani de viață, copiii nu pot gestiona singuri situațiile din trafic, iar percepția lor asupra pericolului este limitată și reacțiile sunt imprevizibile. Iar aici intervii tu, ca adult, pentru a-i proteja și, în același timp, pentru a le oferi primele lecții de siguranță rutieră.

Ce trebuie să faci:

ține copilul de mână ori de câte ori vă apropiați de stradă sau traversați.

explică-i pe înțelesul lui de ce este periculos să alerge spre drum.

arată-i cum și de ce se așteaptă la trecerea de pietoni, chiar dacă semaforul este verde.

fii un model: poartă centura de siguranță, respectă semnele și traversările.

alege locuri sigure pentru joacă, departe de zonele cu trafic.

La această vârstă, copilul învață mai mult prin observație și repetiție, de aceea este important ca părinții să fie consecvenți și atenți.

Reguli de circulație pentru copiii între 5 și 9 ani

Odată cu intrarea la școală, copiii devin mai independenți. Ei sunt capabili să înțeleagă noțiuni de bază despre trafic, însă nu sunt pregătiți să ia singuri decizii în situații periculoase. Motiv pentru care, supravegherea rămâne obligatorie.

Ce este important să știe copilul:

semnele de circulație cele mai des întâlnite (oprire, trecere de pietoni, semafor).

cum să traverseze corect: să se oprească la bordură, să privească în ambele direcții, să asculte și să decidă numai după ce este sigur că nu vine nicio mașină.

să folosească trecerile de pietoni și să evite traversarea printre mașinile parcate.

să meargă pe trotuar, nu pe carosabil.

să se deplaseze spre școală sau alte destinații doar pe rute sigure, stabilite împreună cu părinții.

În această etapă, copiii pot începe să învețe prin joc și prin simulări. O plimbare zilnică spre școală devine o ocazie de a repeta regulile și de a le fixa în memorie.

Reguli de circulație pentru copiii între 10 și 13 ani

În această perioadă, copiii încep să dobândească mai multă independență și pot să circule singuri în anumite contexte. Totuși, riscurile nu dispar, iar supravegherea discretă și dialogul constant cu părinții sunt extrem de importante.

Ce ar trebui să știe și să aplice:

regulile de traversare corectă, explicându-le pas cu pas de ce sunt importante.

cum să interpreteze semnalele luminoase și acustice din trafic.

cum să planifice trasee sigure spre școală, prieteni sau activități.

de ce este vital să poarte haine sau accesorii vizibile, mai ales seara sau în condiții de vizibilitate redusă.

cum să se comporte ca pasageri într-un vehicul: să poarte centura de siguranță, să nu distragă șoferul și să rămână așezați pe toată durata drumului.

Această vârstă este momentul potrivit pentru a discuta mai serios despre regulile de circulație și chiar despre responsabilitatea pe care o va avea mai târziu ca șofer sau biciclist. Totodată, e foarte important ca ei să știe și reguli de siguranță, mai ales dacă se deplasează singur de acasă la școală sau la alte activități.

Rolul părinților în educația rutieră a copiilor

Indiferent de vârsta copilului, părinții sunt cei mai importanți educatori în ceea ce privește siguranța rutieră. Copiii imită comportamentele adulților, iar dacă văd că părintele respectă regulile, vor face același lucru.

Ce poți face ca părinte:

fii mereu un exemplu: respectă regulile de circulație, chiar și atunci când pare că „nu se uită nimeni”.

explică de fiecare dată deciziile tale, pentru ca cel mic să înțeleagă logica din spatele lor.

creează rutine sigure: centura pusă imediat ce intri în mașină, oprirea automată la trecerile de pietoni.

încurajează-ți copilul să pună întrebări și răspunde-i pe înțelesul lui.

folosește jocuri educative, aplicații sau materiale video pentru a fixa regulile într-un mod atractiv.

Siguranța în trafic este o lecție care începe devreme și continuă pe tot parcursul copilăriei. Regulile de circulație trebuie adaptate la nivelul de înțelegere al copilului, dar ceea ce rămâne neschimbat este rolul adultului de ghid și model.

