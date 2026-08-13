Examenul de Bacalaureat 2027 începe mai devreme! Ministerul Educației a dezvăluit calendarul propus.

Informația momentului pentru elevii de clasa a XII-a! Ministerul Educației a anunțat faptul că examenul de Bacalaureat 2027 începe mai devreme. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt schimbările propuse de cei de la minister, dar și cum arată calendarul propus în proiectul ce se află momentan în consultare publică.

Examenul de Bacalaureat 2027 începe mai devreme! Ministerul Educației a dezvăluit calendarul propus

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de ordin cu privire la organizarea examenului de Bacalaureat 2027. În cadrul respectivului document este prevăzută un nou calendar de susținere a probelor, dar și regulile de organizare și desfășurare a probelor.

Potrivit informațiilor, cursurile ar urma să se termine pe data de 4 iunie 2027, urmând ca elevii să susțină probele scrise în intervalul 14-18 iunie 2026.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce e „Ora de GIS”, noua materie pentru liceeni. Programa a fost dezvăluită deja

O schimbare majoră o constituie faptul că probele de evaluare a competențelor se vor desfășura mult mai devreme decât de obicei, în timpul anului școlar. Concret, elevii probele de competențe vor fi susținute în intervalul 12-23 aprilie 2027 (față de 8-17 iunie 2026, cum a fost anul acesta).

Vă reamintim faptul că, din cauza caniculei, a două probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026 a fost amânată cu o zi. Mai mult decât atât, elevii care nu au reușit să ajungă la prima oră la examen, din cauza vremii, au putut să de mai târziu examenul, în aceeași zi, dar cu subiectele de rezervă.

Calendar Bacalaureat 2027. Varianta propusă de Ministerul Educației și pusă în dezbatere

12-23 aprilie 2027 – probele de evaluare a competențelor;

14-18 iunie 2027 – probele scrise din prima sesiune a examenului, astfel:

14 iunie 2027 - Proba scrisă la Limba și literatura română

15 iunie 2027 - Proba obligatorie a profilului

17 iunie 2027 - Proba la alegere a profilului și specializării

18 iunie 2027 - Proba scrisă la Limba și literatura maternă

23 iunie 2027 - Afișarea rezultatelor inițiale

24-25 iunie 2027 - Vizualizare lucrăr și depunere contestații

28-30 iunie 2027 - Soluționarea contestațiilor

1 iulie 2027 – afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor

Sursa: edupedu.ro