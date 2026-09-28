Planul de 400 de milioane al lui Bill Gates înainte de închiderea fundației. „Cadoul” care deja a stârnit controverse

Planul de 400 de milioane al lui Bill Gates a fost anunțat după ce am aflat că fundația înființată de miliardar și soția sa se va închide.

Bill Gates are un plan ambițios până la închiderea fundației sale | Getty Images

Fundația Bill Gates a anunțat recent o investiție de 1 miliard de dolari. Cea mai mare parte a acestei sume, respectiv 40%, echivalentul a 400 de milioane de dolari, va fi direcționată către educație.

Suma urmează să fie donată înainte de închiderea Fundației Gates, potrivit site-ului oficial.

Deși suma enormă ar putea aduce schimbări benefice semnificative în educație, „cadoul” se dovedește a fi controversat.

Controversa vine din faptul că suma totală destinată dezvoltării și implementării unor instrumente de inteligență artificială concepute să ofere acces echitabil la tehnologie în școli, în rândul personalului medical și al fermierilor din întreaga lume.

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Planul de 400 de milioane al lui Bill Gates înainte de închiderea fundației

Dn cel 1 miliard de dolari, 400 de milioane de dolari vor fi direcționate către educație. Fundația intenționează să folosească fondurile pentru dezvoltarea unor sisteme de meditații bazate pe inteligență artificială, capabile să adapteze procesul de învățare la nevoile individuale ale elevilor din clasele din Statele Unite.

Investiția de 400 de milioane de dolari reprezintă un pariu financiar important pe o tehnologie care a intrat în utilizarea comercială pe scară largă abia în urmă cu câțiva ani.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu pentru educația din SUA, prezentat de fundație în luna iulie, scrie Alliance Magazine.

Proiectul vrea ca până la 10 milioane de americani să obțină calificări relevante pentru dezvoltarea carierei, înainte ca fundația să își încheie activitatea.

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Donația vine într-un moment în care utilizarea instrumentelor digitale în învățământul primar și secundar generează tot mai multe dezbateri.

Școlile din întreaga lume analizează efectele timpului petrecut de elevi în fața ecranelor, problemele legate de protecția datelor și impactul real al noilor tehnologii asupra rezultatelor școlare. Ca urmare, o investiție atât de mare pe partea de AI deja a îngrijorat unii profesori.

Prin această inițiativă, fundația încearcă să demonstreze că inteligența artificială adaptivă poate produce rezultate concrete, nu doar să declanșeze un nou val de schimbări tehnologice în sistemul educațional.

Dar scepticismul față de inteligența artificială începe deja să influențeze politicile educaționale din unele state americane. La începutul acestei luni, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, și cancelarul școlilor, Kamar Samuels, au anunțat un moratoriu privind utilizarea inteligenței artificiale generative de către elevi, precum și o nouă politică referitoare la timpul petrecut în fața ecranelor, scrie Times of India.

Când se va încheia activitatea Fundației Gates

Bill Gates, președintele Fundației Gates, explică într-un raport recent că organizația a fost creată, printre altele, pentru a combate o problemă fundamentală a pieței. Respectiv faptul că persoanele cu cele mai mari nevoi au adesea cea mai mică influență asupra direcției în care sunt orientate inovația și investițiile.

Potrivit lui Gates, o mare parte din activitatea fundației a urmărit reducerea acestei diferențe. În opinia sa, inteligența artificială ridică aceeași problemă, însă într-un ritm mult mai rapid.

El avertizează că, dacă dezvoltarea AI ar fi lăsată exclusiv în seama pieței, cele mai performante instrumente ar fi create mai întâi pentru persoanele și instituțiile care își permit cel mai ușor să plătească pentru ele, nu neapărat pentru cei care ar putea beneficia cel mai mult de această tehnologie.

Gates susține că inteligența artificială poate fi folosită în beneficiul societății, însă acest lucru nu se va întâmpla de la sine. El consideră că e nevoie de un angajament clar și intenționat din partea guvernelor și a companiilor care dezvoltă aceste tehnologii.

Astfel încât succesul AI să fie măsurat nu doar prin beneficiile aduse utilizatorilor profitabili, ci și prin impactul asupra oamenilor care au cel mai mult de câștigat de pe urma acestor instrumente.

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În mai 2025, Bill Gates a anunțat că Fundația Gates își va încheia activitatea în 2045. Într-un mesaj publicat pe Gates Notes, el a explicat că intenționează să doneze cea mai mare parte a averii sale într-un ritm mult mai rapid decât planificase inițial.

Gates a anunțat că, în următorii 20 de ani, va direcționa practic întreaga sa avere prin intermediul fundației către proiecte menite să salveze și să îmbunătățească vieți în întreaga lume. La 31 decembrie 2045, fundația urmează să își încheie definitiv activitatea.