Antena Căutare
Home News Inedit Planul de 400 de milioane al lui Bill Gates înainte de închiderea fundației. „Cadoul” care deja a stârnit controverse

Planul de 400 de milioane al lui Bill Gates înainte de închiderea fundației. „Cadoul” care deja a stârnit controverse

Planul de 400 de milioane al lui Bill Gates a fost anunțat după ce am aflat că fundația înființată de miliardar și soția sa se va închide.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 15:40 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 15:46
Bill Gates are un plan ambițios până la închiderea fundației sale | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Fundația Bill Gates a anunțat recent o investiție de 1 miliard de dolari. Cea mai mare parte a acestei sume, respectiv 40%, echivalentul a 400 de milioane de dolari, va fi direcționată către educație.

Suma urmează să fie donată înainte de închiderea Fundației Gates, potrivit site-ului oficial.

Deși suma enormă ar putea aduce schimbări benefice semnificative în educație, „cadoul” se dovedește a fi controversat.

Controversa vine din faptul că suma totală destinată dezvoltării și implementării unor instrumente de inteligență artificială concepute să ofere acces echitabil la tehnologie în școli, în rândul personalului medical și al fermierilor din întreaga lume.

Articolul continuă după reclamă

Planul de 400 de milioane al lui Bill Gates înainte de închiderea fundației

Dn cel 1 miliard de dolari, 400 de milioane de dolari vor fi direcționate către educație. Fundația intenționează să folosească fondurile pentru dezvoltarea unor sisteme de meditații bazate pe inteligență artificială, capabile să adapteze procesul de învățare la nevoile individuale ale elevilor din clasele din Statele Unite.

Investiția de 400 de milioane de dolari reprezintă un pariu financiar important pe o tehnologie care a intrat în utilizarea comercială pe scară largă abia în urmă cu câțiva ani.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu pentru educația din SUA, prezentat de fundație în luna iulie, scrie Alliance Magazine.

Proiectul vrea ca până la 10 milioane de americani să obțină calificări relevante pentru dezvoltarea carierei, înainte ca fundația să își încheie activitatea.

Citește și: Gest de sute de mii de euro. David Popovici vine în ajutorul copiilor cu nevoi speciale: „Îmi doresc să vă am din nou aproape”

Donația vine într-un moment în care utilizarea instrumentelor digitale în învățământul primar și secundar generează tot mai multe dezbateri.

Școlile din întreaga lume analizează efectele timpului petrecut de elevi în fața ecranelor, problemele legate de protecția datelor și impactul real al noilor tehnologii asupra rezultatelor școlare. Ca urmare, o investiție atât de mare pe partea de AI deja a îngrijorat unii profesori.

Prin această inițiativă, fundația încearcă să demonstreze că inteligența artificială adaptivă poate produce rezultate concrete, nu doar să declanșeze un nou val de schimbări tehnologice în sistemul educațional.

Dar scepticismul față de inteligența artificială începe deja să influențeze politicile educaționale din unele state americane. La începutul acestei luni, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, și cancelarul școlilor, Kamar Samuels, au anunțat un moratoriu privind utilizarea inteligenței artificiale generative de către elevi, precum și o nouă politică referitoare la timpul petrecut în fața ecranelor, scrie Times of India.

Când se va încheia activitatea Fundației Gates

Bill Gates, președintele Fundației Gates, explică într-un raport recent că organizația a fost creată, printre altele, pentru a combate o problemă fundamentală a pieței. Respectiv faptul că persoanele cu cele mai mari nevoi au adesea cea mai mică influență asupra direcției în care sunt orientate inovația și investițiile.

Potrivit lui Gates, o mare parte din activitatea fundației a urmărit reducerea acestei diferențe. În opinia sa, inteligența artificială ridică aceeași problemă, însă într-un ritm mult mai rapid.

El avertizează că, dacă dezvoltarea AI ar fi lăsată exclusiv în seama pieței, cele mai performante instrumente ar fi create mai întâi pentru persoanele și instituțiile care își permit cel mai ușor să plătească pentru ele, nu neapărat pentru cei care ar putea beneficia cel mai mult de această tehnologie.

Gates susține că inteligența artificială poate fi folosită în beneficiul societății, însă acest lucru nu se va întâmpla de la sine. El consideră că e nevoie de un angajament clar și intenționat din partea guvernelor și a companiilor care dezvoltă aceste tehnologii.

Astfel încât succesul AI să fie măsurat nu doar prin beneficiile aduse utilizatorilor profitabili, ci și prin impactul asupra oamenilor care au cel mai mult de câștigat de pe urma acestor instrumente.

Citește și: Ce sumă fantastică va dona Bill Gates până în 2045 și unde vor ajunge banii. Planul ambițios al miliardarului

În mai 2025, Bill Gates a anunțat că Fundația Gates își va încheia activitatea în 2045. Într-un mesaj publicat pe Gates Notes, el a explicat că intenționează să doneze cea mai mare parte a averii sale într-un ritm mult mai rapid decât planificase inițial.

Gates a anunțat că, în următorii 20 de ani, va direcționa practic întreaga sa avere prin intermediul fundației către proiecte menite să salveze și să îmbunătățească vieți în întreaga lume. La 31 decembrie 2045, fundația urmează să își încheie definitiv activitatea.

Ce oferă o casă de 51.000 de dolari în Thailanda. Interiorul impresionează, dar vine cu o clauză pe care puțini o accept...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a întâmplat cu averea românului care i-a băgat 13 milioane de euro în conturi lui Gigi Becali. În ce a investit banii Ce s-a întâmplat cu averea românului care i-a băgat 13 milioane de euro în conturi lui Gigi Becali. În ce a investit banii
Observatornews.ro Cât costă covrigul pe Aeroportul Otopeni. Preţul care i-a indignat pe români Cât costă covrigul pe Aeroportul Otopeni. Preţul care i-a indignat pe români
Antena 3 O femeie a vândut tot ca să se mute în Zanzibar, iar după 2 ani a aflat cum este, de fapt, să trăiești acolo O femeie a vândut tot ca să se mute în Zanzibar, iar după 2 ani a aflat cum este, de fapt, să trăiești acolo
SpyNews Șoferii vor plăti mai mult pentru rovinietă de la 1 octombrie 2026. Care vor fi noile tarife Șoferii vor plăti mai mult pentru rovinietă de la 1 octombrie 2026. Care vor fi noile tarife
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Un laureat Nobel avertizează că omenirii i-ar mai putea rămâne doar 35 de ani. Calculul din spatele scenariului sumbru
Un laureat Nobel avertizează că omenirii i-ar mai putea rămâne doar 35 de ani. Calculul din spatele scenariului...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Obiceiul asociat cu un risc cu 63% mai mic de moarte subită cardiacă. Ce au descoperit cercetătorii după 21 de ani
Obiceiul asociat cu un risc cu 63% mai mic de moarte subită cardiacă. Ce au descoperit cercetătorii după 21 de ani
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x