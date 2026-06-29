Proba de marți, de la Bacalaureat 2026, anulată! Calendarul examenului, modificat! Când se susține proba la Matematică sau Istorie

Este informația momentului pentru absolvenții de liceu! Ministerul Educației și Cercetării a anunțat faptul că proba de marți, 30 iunie 2026, a examenului de Bacalaureat 2026, a fost anulată! Află când se susține proba la Matematică sau Istorie, după ce calendarul examenului a fost modificat în premieră.

Descoperă când se va susține a doua probă a examenului de Bacalaureat 2026, după ce calendarul oficial a fost modificat în premieră | Shutterstock

Situație în premieră! Calendarul examenului de Bacalaureat 2026 a fost modificat din cauza caniculei. Astfel, proba proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) - proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată în ziua de marți, 30 iunie 2026, a fost anulată.

Descoperă în rândurile de mai jos când se va susține a doua probă de la Bac 2026 și ce a anunșat Ministerul Educației și Cercetării.

Proba de marți, de la Bacalaureat 2026, anulată! Calendarul examenului, modificat! Când se susține proba la Matematică și Istorie

Potrivit informațiilor oficiale, proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie istorie, denumită și proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026, va avea loc miercuri, 1 iulie 2026, o schimbare implementată din cauza caniculei.

Articolul continuă după reclamă

„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter exceptional luată ca urmare a prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie 2026 (cod roșu - caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat.

Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică/istorie.

Ordinul de ministru urmează să fie publicat în Monitorul Oficial”, se arată în comunicatul oficial transmis de Ministerul Educației și Cercetării.