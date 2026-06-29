Proba de marți, de la Bacalaureat 2026, anulată! Calendarul examenului, modificat! Când se susține proba la Matematică sau Istorie

Situație în premieră! Calendarul examenului de Bacalaureat 2026 a fost modificat din cauza caniculei. Astfel, proba proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) - proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată în ziua de marți, 30 iunie 2026, a fost anulată.
Descoperă în rândurile de mai jos când se va susține a doua probă de la Bac 2026 și ce a anunșat Ministerul Educației și Cercetării.
Proba de marți, de la Bacalaureat 2026, anulată! Calendarul examenului, modificat! Când se susține proba la Matematică și Istorie
Potrivit informațiilor oficiale, proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie istorie, denumită și proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026, va avea loc miercuri, 1 iulie 2026, o schimbare implementată din cauza caniculei.
„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter exceptional luată ca urmare a prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie 2026 (cod roșu - caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat.
Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică/istorie.
Ordinul de ministru urmează să fie publicat în Monitorul Oficial”, se arată în comunicatul oficial transmis de Ministerul Educației și Cercetării.Bacalaureat 2026: Subiect și barem la Limba și literatura română. Surpriză la subiectul 3. Ce cerințe au primit elevii...