”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Episodul 11 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 11 august 2026.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că...

Luni, 10.08.2026, 23:02

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil...

Luni, 10.08.2026, 22:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea...

Luni, 10.08.2026, 22:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Rikito au intrat în...

Luni, 10.08.2026, 21:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete la Zoo!...

Luni, 10.08.2026, 21:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Raluca Bădulescu au...

Luni, 10.08.2026, 20:30

„Ne e periculos?” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la...

Miercuri, 05.08.2026, 23:05

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei,...

Miercuri, 05.08.2026, 23:03

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și colegii săi au ajuns...

Miercuri, 05.08.2026, 22:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Jean de la Craiova și Emy Alupei, puși...

Miercuri, 05.08.2026, 22:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la...

Miercuri, 05.08.2026, 21:46

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma...

Miercuri, 05.08.2026, 21:45