Curtea Supremă exclude o întrebare cu privire la naţionalitate din recensământul din 2020, o lovitură aplicată lui Donald Trump

Curtea Supremă americană a blocat o întrebare cu privire la naţionalitate în viitorul recensământ al populaţiei Statelor Unite, catalogând drept ”artificiale” justificări ale acesteia prezentate de Guvernul lui Donald Trump, relatează AFP.

În altă hotărâre - la fel de importantă din perspectiva consecinţelor asupra peisajului politic american - Curtea Supremă a refuzat să stabilească limite ale unor decupaje electorale în scopuri politice.

Este ”întru totul ridicol” ca ”ţara noastră să nu poată pune o întrebare de bază despre cetăţenie într-un recensământ foarte scump, detaliat şi important”, a reacţionat Donald Trump.

.....United States Supreme Court is given additional information from which it can make a final and decisive decision on this very critical matter. Can anyone really believe that as a great Country, we are not able the ask whether or not someone is a Citizen. Only in America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

”Asta se întâmplă doar în America”, a denunţat locatarul Casei Albe pe Twitter, evocând posibilitatea unei amânări a recensământului în 2020, cu scopul de a prezenta noi argumente Curţii.

Miza este normă. Acest recensământ - care este prevăzut de Constituţie o dată la zece ani - condiţionează deblocarea unor subvenţii federale în valoare de 675 de miliarde de dolari şi numărul mandatelor alocate fiecărui stat în Camera Reprezentanţilor.

Însărcinat cu organizarea recensământului, secretarul Comerţului Wilbur Ross a anunţat în martie 2018 că urma să introducă în acesta o întrebare cu privire la naţionalitate - abandonată în urmă cu peste 60 de ani -, dând asigurări că are nevoie de ea în vederea unei mai bune respectări a legilor electorale.

Decizia sa a provocat imediat un val de proteste în rândul democraţilor şi apărătorilor drepturilor civice, care au sesizat justiţia şi au obţinut câştig de cauză.

Ei consideră că Guvernul ar vrea să minimalizeze populaţia de origine imigrantă, mai susceptibilă să voteze cu democraţii.

Introducerea unei întrebări despre naţionalitate în recensământ ar fi determinat între 1,6 şi 6,5 milioane de imigranţi să se abţină să participe la recensământ sau să mintă în chestionar, de frică să nu fie fişaţi, potrivit Biroului Recensământului.

