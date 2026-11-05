În 1944, un militar i-a trimis soției sale o nucă de cocos, cu numele lor gravate într-o inimă. Ea a păstrat-o zeci de ani

În anul 1944, un militar american i-a trimis soției sale o nucă de cocos prin poștă, cu numele lor gravate într-o inimă. A plătit 37 de cenți, iar ea a păstrat-o peste 50 de ani.

În 1944, un militar i-a trimis soției sale o nucă de cocos, cu numele lor gravate într-o inimă | Profimediaimages.ro

Un militar aflat departe de soția sa a găsit o modalitate inedită de a-i arăta cât de mult o iubește. În 1944, i-a trimis o nucă de cocos cu numele lor gravate într-o inimă. Gestul simplu s-a transformat într-o amintire pe care femeia a păstrat-o mai bine de cinci decenii.

În 1944, un soldat american i-a trimis soției sale o nucă de cocos cu numele lor gravate într-o inimă.

Uneori, cele mai frumoase povești de dragoste nu au nevoie de cadouri scumpe, de scrisori lungi sau de declarații spectaculoase. Uneori, un obiect simplu, trimis de la mii de kilometri distanță, poate deveni una dintre cele mai prețioase amintiri ale unei vieți. Este și cazul unei nuci de cocos trimise în 1944 de un militar american soției sale, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Raymond și Marie Boudet sunt doi tineri americani care se căsătoriseră în 1942, când aveau amândoi doar 19 ani. La scurt timp după ce au devenit soț și soție, bărbatul a fost nevoit să plece la război. Soția sa a rămas în Springfield, statul Massachusetts, în Statele Unite.

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Deși distanța dintre ei era foarte mare, militarul a găsit o modalitate neobișnuită de a-i transmite soției că se gândește la ea. Nu a ales o felicitare obișnuită și nici un plic cu o scrisoare de dragoste. A ales o nucă de cocos.

Potrivit informațiilor publicate de Smithsonian National Postal Museum, nuca de cocos a ajuns în căsuța poștală a tinerei la începutul anului 1944. Surpriza nu a fost doar faptul că soțul ei făcuse un astfel de gest, ci că se gândise în cel mai mic detaliu la tot.

Pe partea din spate a nucii de cocos se afla o inimă străpunsă de o săgeată. În interiorul acesteia erau gravate numele celor doi: „Ray” și „Marie”.

Un cadou neobișnuit, trimis de la mii de kilometri distanță

La momentul respectiv, Raymond Boudet era militar în Marina Statelor Unite și făcea parte dintr-o unitate cunoscută sub numele de Seabees. Mai exact, era membru al Batalionului 99 de Construcții Navale, Compania A.

Acești militari aveau un rol important în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ei construiau și reparau baze militare, aerodromuri, porturi și alte instalații necesare operațiunilor armatei americane.

Raymond era staționat în Hawaii, departe de soția sa. Potrivit informațiilor păstrate de muzeul american, acesta a petrecut aproximativ un an și jumătate în Hawaii, înainte de a fi trimis în Filipine, pe insula Samar.

În acea perioadă, membrii unității sale au contribuit la construirea unui spital militar, pregătit pentru îngrijirea soldaților americani răniți. Așadar, Raymond își desfășura activitatea într-un context dificil, în care pericolul și incertitudinea făceau parte din viața de zi cu zi.

În mijlocul acestor responsabilități, militarul a găsit totuși timp să pregătească un cadou pentru Marie. A ales o nucă de cocos și a transformat-o într-o adevărată carte poștală.

Pe lângă inima cu cele două nume, pe coajă apărea și inscripția „Seabees Hawaiian Islands 43-44”, care făcea trimitere la perioada petrecută de militar în Insulele Hawaii.

Cum a ajuns nuca de cocos să fie trimisă prin poștă

Un alt detaliu interesant al poveștii este chiar modul în care Raymond a expediat cadoul. Militarul nu a pus nuca de cocos într-o cutie și nici nu a ambalat-o într-un colet obișnuit. A atașat direct de fruct o etichetă pentru timbre, pe care a prins-o cu ajutorul unei sârme. Pe partea din față a scris adresa soției sale: Mrs. R. Boudet, Springfield, Massachusetts.

Pentru expediere, Raymond a plătit 37 de cenți. Nuca de cocos a fost trimisă cu ajutorul serviciului poștal al Marinei americane, prin biroul poștal al flotei din San Francisco, California.

Mai mult, obiectul a primit ștampile de la Marina Statelor Unite, serviciul de cenzură al Marinei și Departamentul Agriculturii. Toate aceste detalii au rămas vizibile și au contribuit la păstrarea poveștii până în zilele noastre.

Potrivit Smithsonian National Postal Museum, trimiterea unei nuci de cocos prin poștă era posibilă și în acea perioadă. De altfel, fructele de acest fel au fost folosite de-a lungul timpului drept cărți poștale neobișnuite, în special în Hawaii.

Ce s-a întâmplat cu cei doi după terminarea războiului

Raymond a supraviețuit războiului și s-a întors acasă, la soția sa. Cei doi și-au continuat viața împreună, iar căsnicia lor a rezistat.

Marie a păstrat nuca de cocos timp de mulți ani. Pentru ea, obiectul nu era doar un cadou primit în timpul războiului, ci o amintire a perioadei în care soțul său se afla departe de casă. Era o dovadă a legăturii dintre ei și a unui moment în care câteva cuvinte gravate pe un fruct puteau însemna foarte mult.

Când a decis să doneze obiectul către Smithsonian National Postal Museum, Marie a inclus și un bilet în care a explicat povestea din spatele acestuia.

„Această nucă de cocos a rezistat foarte mult timp. Din fericire, și căsnicia noastră a rezistat la fel de mult”, a scris Marie, potrivit muzeului.

În aceeași notă, femeia a povestit că ea și Raymond se căsătoriseră în 1942, când aveau amândoi 19 ani. A menționat și faptul că soțul său se întorsese în siguranță din război și că, la momentul donației, erau căsătoriți de 53 de ani.

Unde poate fi văzută astăzi nuca de cocos trimisă în 1944

În prezent, neobișnuitul cadou face parte din colecția Smithsonian National Postal Museum din Washington, unul dintre cele mai cunoscute muzee dedicate istoriei serviciilor poștale.

Obiectul este păstrat ca exemplu al modurilor neobișnuite prin care oamenii au folosit serviciile poștale de-a lungul timpului. În același timp, el spune povestea unei familii care a reușit să păstreze o legătură puternică în ciuda distanței și a greutăților provocate de război.

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