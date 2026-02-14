Prințul William și soția lui, Kate Middleton, și-au luat prin surprindere urmăritorii cu ipostază neașteptată. Descoperă în ce ipostază s-au pozat cei doi, dar și ce detaliu au putut observa mulți în imagine.

Prințul William și Kate Middleton s-au pozat împreună cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților) și toți cei care au văzut fotografia au putut observa un detaliu inedit. Descoperă în rândurile de mai jos ipostaza neașteptată în care s-au pozat cei doi.

Cum s-au pozat prințul William și Kate Middleton, cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților). Ce au observat mulți

Prințul William și Kate Middleton s-au fotografiat într-o ipostază complet neașteptată și urmăritorii celebrului cuplu au făcut ochii mari când au văzut despre ce este vorba.

Mai exact, cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților), prințul William și Kate Middleton s-au pozat împreună într-o ipostază apropiată, în care ea pare că se sprijină pe umărul lui și amândoi zâmbesc larg, ca semn al fericirii.

Fotografia a fost însoțită de mesajul „La mulți ani cu ocazia Valentine's Day”, o urare simplă, dar care a atins inimile fanilor celor doi. Nu puțini au fost cei care au transmis mesaje de felicitare și poza a adunat mai bine de 180.000 de reacții și aprecieri.

Un detaliu observat de mulți în fotografie a fost faptul că cei doi par apropiați și extrem de fericiți.

Pentru cei care nu știu, 2026 este al doilea la rând în care prințul William și prințesa Kate își surprind urmăritorii cu o astfel de ipostază complet neașteptată. În plus, apariția este una rară, căci nu sunt multe ocaziile în care cei doi apar împreună într-o ipostază romantică.

Kate Middleton a avut doi ani extrem de dificili și solicitanți din cauza problemelor de sănătate. Aceasta a aflat de la medici faptul că are cancer și a trecut printr-un tratament extrem de dificil și solicitant, iar anul trecut a anunțat că boala sa este în remisie.