Antena Căutare
Home News Inedit Cum s-au pozat prințul William și Kate Middleton, cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților). Ce au observat mulți

Cum s-au pozat prințul William și Kate Middleton, cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților). Ce au observat mulți

Prințul William și soția lui, Kate Middleton, și-au luat prin surprindere urmăritorii cu ipostază neașteptată. Descoperă în ce ipostază s-au pozat cei doi, dar și ce detaliu au putut observa mulți în imagine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Februarie 2026, 17:10 | Actualizat Sambata, 14 Februarie 2026, 18:38
Descoperă cum s-au pozat prințul William și Kate Middleton | Shutterstock

Prințul William și Kate Middleton s-au pozat împreună cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților) și toți cei care au văzut fotografia au putut observa un detaliu inedit. Descoperă în rândurile de mai jos ipostaza neașteptată în care s-au pozat cei doi.

Cum s-au pozat prințul William și Kate Middleton, cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților). Ce au observat mulți

Prințul William și Kate Middleton s-au fotografiat într-o ipostază complet neașteptată și urmăritorii celebrului cuplu au făcut ochii mari când au văzut despre ce este vorba.

Citește și: Filmuleț emoționant publicat de Kate Middleton în ziua în care a împlinit 44 de ani. Ce mesaj a transmis

Articolul continuă după reclamă

Mai exact, cu ocazia Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiților), prințul William și Kate Middleton s-au pozat împreună într-o ipostază apropiată, în care ea pare că se sprijină pe umărul lui și amândoi zâmbesc larg, ca semn al fericirii.

Citește și: Ce spun chelnerii despre comportamentul lui Kate Middleton atunci când nu sunt camere în jur. Adevărul despre Prințesa de Wales

Fotografia a fost însoțită de mesajul „La mulți ani cu ocazia Valentine's Day”, o urare simplă, dar care a atins inimile fanilor celor doi. Nu puțini au fost cei care au transmis mesaje de felicitare și poza a adunat mai bine de 180.000 de reacții și aprecieri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un detaliu observat de mulți în fotografie a fost faptul că cei doi par apropiați și extrem de fericiți.

Citește și: Cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless. Măsurile pe care le-a folosit viitorul rege

Pentru cei care nu știu, 2026 este al doilea la rând în care prințul William și prințesa Kate își surprind urmăritorii cu o astfel de ipostază complet neașteptată. În plus, apariția este una rară, căci nu sunt multe ocaziile în care cei doi apar împreună într-o ipostază romantică.

Kate Middleton a avut doi ani extrem de dificili și solicitanți din cauza problemelor de sănătate. Aceasta a aflat de la medici faptul că are cancer și a trecut printr-un tratament extrem de dificil și solicitant, iar anul trecut a anunțat că boala sa este în remisie.

Pisica de la Primăria Capitalei care va împărți biroul cu Ciprian Ciucu. Cum a ajuns Cathy să fie adoptată de primar...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul &#8211; FC Argeș 2-1
Observatornews.ro Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă Românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casa sa din Cluj. Poliţia ia în calcul o crimă
Antena 3 „O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo „O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
SpyNews S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Pisica de la Primăria Capitalei care va împărți biroul cu Ciprian Ciucu. Cum a ajuns Cathy să fie adoptată de primar
Pisica de la Primăria Capitalei care va împărți biroul cu Ciprian Ciucu. Cum a ajuns Cathy să fie adoptată de...
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie Catine.ro
Descoperirea mai veche decât piramidele din Egipt care poate rescrie istoria. Ce au găsit experții într-o peșteră
Descoperirea mai veche decât piramidele din Egipt care poate rescrie istoria. Ce au găsit experții într-o peșteră
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în conflict de interese
După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în... Jurnalul
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici:
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac" Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x