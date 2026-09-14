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Ploaie torențială la Mecca. Imagini spectaculoase din jurul Kaabei. Cât de neobișnuit este fenomenul în această perioadă

O ploaie torențială a cuprins orașul Mecca, iar imaginile din zona Marii Moschei, în apropierea Kaabei, au atras atenția privitorilor. Apa s-a acumulat rapid în mai multe zone, în timp ce pelerinii și localnicii au continuat să se deplaseze prin oraș în condiții meteo neobișnuite pentru luna septembrie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 09:12 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 09:24
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Ploaie torențială la Mecca. Imagini spectaculoase din jurul Kaabei | Profimedia
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Ploaia torențială a creat un cadru spectaculos deasupra Kaabei pentru oamenii aflați acolo în timpul rugăciunii, relatează Ua.news.

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Ploaie torențială la Mecca. Imagini spectaculoase din jurul Kaabei

Fenomenul este cu atât mai spectaculos cu cât Mecca se află într-o regiune cu un climat predominant arid, unde precipitațiile sunt, în general, reduse și apar mai ales sub forma unor episoade scurte și intense. Atunci când ploile sunt abundente, cantități importante de apă pot ajunge într-un timp foarte scurt pe străzile orașului.

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În luna septembrie, ploile nu sunt imposibile în Mecca, însă o aversă torențială este un fenomen surpinzător. Perioada marchează încă sfârșitul verii în regiune, iar temperaturile rămân ridicate, așa cum arată wanderlog.com.

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Imaginile surprinse în jurul Kaabei au oferit un contrast spectaculos între locul sfânt, obișnuit să fie văzut sub cer senin și temperaturi foarte ridicate, și perdeaua de ploaie care a acoperit zona. Astfel de episoade meteorologice demonstrează că, în ciuda caracterului arid al regiunii, Mecca poate avea și perioade cu precipitații abundente, iar ploile puternice pot apărea uneori brusc.

Autoritățile saudite au emis avertizări privind riscul de inundații pe fondul vremii nefavorabile. Locuitorii și vizitatorii au fost îndemnați să nu rămână în văi și în zonele joase, potrivit aljazeera.com.

În comunicat au fost menționate în mod explicit cele două categorii cărora li se adresează recomandarea: locuitorii și vizitatorii. Aceștia au fost sfătuiți să evite zonele situate în văi sau în regiuni joase, din cauza condițiilor meteorologice din Mecca.

O vedere de ansamblu a Marii Moschei din Mecca

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