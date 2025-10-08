Antena Căutare
Regele Charles, declarație rară despre recuperarea după cancer. Ce le-a spus altor pacienți: „Nu sunt chiar atât de rău”

Regele a inaugurat recent, oficial, Spitalul Universitar Midland Metropolitan din West Midlands și a vizitat Birmingham Oratory.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 18:45 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 14:22
Regele a fost diagnosticat cu cancer în februarie 2024 | Getty Images

Charles, 76 de ani, s-a întâlnit cu personalul, pacienții și voluntarii unității de 736 de paturi din Smethwick, inclusiv cu un pacient bolnav de cancer, pe care l-a mângâiat la căpătâi.

Regele Charles a vorbit despre dificultățile aduse de vârstă

Regele a glumit pe seama vârstei la deschiderea oficială a Spitalului Universitar Midland Metropolitan din West Midlands. Monarhul a vizitat și una dintre secțiile de îngrijire acută a vârstnicilor, unde a stat de vorbă cu Jacqueline Page, o pacientă de 85 de ani din Great Barr.

Cei doi au glumit pe seama sănătății, doamna Page spunându-i regelui că „se uzează”. Charles i-a răspuns: „Știu, asta e partea teribilă, am început și eu să descopăr asta. Lucrurile nu mai funcționează atât de bine după ce împlinești 70 de ani”.

Charles i-a spus și pacientului bolnav de cancer Matthew Shinda, în vârstă de 73 de ani: „Nu sunt chiar atât de rău”, după ce acesta l-a întrebat despre propria recuperare în timpul vizitei.

Regele, diagnosticat cu cancer în februarie 2024, continuă tratamentul pentru o formă nedezvăluită a bolii. Matthew i-a spus: „Am aceeași boală. Este la prostată”.

Charles i-a răspuns: „Jumătate din problemă este depistarea la timp, nu-i așa?”. Mai târziu a adăugat: „Partea bună, cred eu, este că devin tot mai buni în a gestiona astfel de lucruri. Necazul este că mereu există speranța unui tratament mai bun undeva în viitor. Îmi pare rău pentru asta, este atât de frustrant”.

După vizită, Matthew a spus: „Am fost încântat. A arătat că îi pasă”.

Regele a vizitat și comunitatea religioasă Birmingham Oratory

Regele și-a respectat promisiunea de a vizita Birmingham, după ce o vizită anterioară, programată în martie, fusese amânată din cauza unor efecte secundare temporare apărute în urma tratamentului pentru cancer, care au necesitat o scurtă perioadă de observație în spital.

Mai devreme în aceeași zi, Charles a vizitat și Oratoriul Sfântului Filip Neri, după canonizarea cardinalului John Henry Newman, admirând obiectele istorice din bibliotecă și obiectele personale ale cardinalului din camera sa, care a rămas neschimbată de la moartea acestuia.

Birmingham Oratory a fost fondat de Cardinalul John Henry Newman în 1848, după ce acesta s-a alăturat Congregației Oratoriului la Roma. Actuala biserică a fost inaugurată în 1909, în memoria sa.

John Henry Newman a fost numit cardinal în 1879, dar a ales să rămână la Oratoriu până la moartea sa, în 1890, relatează OK! Magazine. A fost canonizat la Vatican în 2019, la o ceremonie la care Charles, pe atunci Prinț de Wales, a fost prezent.

Monarhul a resimțit efectele secundare ale tratamentului de cancer

În luna martie, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Irlandei de Nord a petrecut o seară în spital, ca urmare a unor efecte secundare temporare apărute în timpul tratamentului împotriva cancerului, a anunțat Palatul Buckingham.

Regele Charles îmbrăcat cu un costum gri
Regele Charles îmbrăcat cu un costum negru elegant
Regele Charles îmbrăcat cu un costum decorat cu medalii

Instituția nu a oferit detalii suplimentare despre aceste efecte. În vârstă de 76 de ani, regele a fost diagnosticat cu cancer în februarie 2024. Tipul de cancer și tratamentul urmate rămân private, însă se știe că monarhul se află încă sub tratament.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

