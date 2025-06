Andrea Kimi Antonelli și-a făcut mama mândră. Cum s-a pozat pilotul Mercedes după terminarea examenelor

Înaintea Marelui Premiu al Austriei, Andrea Kimi Antonelli a terminat sesiunea de examene. Iată ce fotografie a postat pilotul Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli este unul dintre rookies în sezonul 2025 Formula 1™. Acesta este pilot Mercedes, fiind cel care l-a înlocuit pe Lewis Hamilton, după plecarea multiplului campion mondial la Ferrari.

Andrea Kimi Antonelli are doar 18 ani și reprezintă o adevărată speranță nu doar pentru Mercedes, ci pentru viitorul curselor de Formula 1™.

Ce a împărtășit Andrea Kimi Antonelli pe rețelele de socializare înainte de Marele Premiu al Austriei

În cursa din Canada, pilotul italian a urcat pentru prima dată pe podiumul Formula 1™, terminând cursa Marelui Premiu al Canadei pe locul III. Această reușită a fost celebrată cu multă bucurie în padoc, dar și printre fani și, mai ales, în familia pilotului.

Andrea Kimi Antonelli și-a dat examenele acum câteva zile, terminându-și studiile liceale. Acest lucru a făcut-o tare mândră pe mama sa, care s-a impus în fața pilotului, pentru ca acesta să își termine studiile.

La începutul acestei săptămâni, pilotul Mercedes a împărtășit cu urmăritorii săi o fotografie de la ceremonia de încheiere a anului. Acesta purta o coroană din crenguțe verzi pe cap și zâmbea la cameră. A însoțit imaginea de un cuvânt: „promosso”, adică „promovat”.

„Am fost destul de stresat, deoarece nu am avut prea mult timp să învăț. Dar am dat tot ce am avut mai bun”, le-a spus el reporterilor, după susținerea examenelor, conform unei surse.

Andrea Kimi Antonelli a lipsit de la premiera filmului F1 de la New York pentru a fi prezent la examenele de final de an.

La începutul lui 2025, tânărul a avut un program extrem de încărcat atât profesional, cât și la școală, însă acum, se poate concentra exclusiv pe cariera sa de pilot.

În acest weekend, Andrea Kimi Antonelli va pilota monopostul Mercedes în Marele Premiu al Austriei, LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY.