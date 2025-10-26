Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului a fost pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Lando Norris a câștigat pe Autódromo Hermanos Rodríguez

Lando Norris, victorie pe Autódromo Hermanos Rodríguez. Pilotul a fost urmat pe podium de Charles Leclerc, pe locul II, și de Max Verstappen, pe locul III.

Oliver Bearman termină cursa din Mexic pe locul IV, cea mai bună clasare a sa, urmat de Oscar Piastri, care pierde poziția de lider al clasamentului. Lando Norris conduce acum clasamentul.

Lando Norris a plecat din pole position pe Autódromo Hermanos Rodríguez. Pilotul McLaren a fost urmat pe grilă de cei doi piloți de la Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în cel de-al treilea antrenament. A fost urmat de Lewis Hamilton și de George Russell.

Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot în cel de-al doilea antrenament. A fost urmat de Charles Leclerc și de Andrea Kimi Antonelli.

Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot în primul antrenament. A fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Nico Hülkenberg.

Circuitul Hermanos Rodríguez are 4.304 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2021, 1:17.774. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1963, iar din 2015 circuitul a revenit în calendarul oficial. Circuitul a fost construit în 1959, la inițiativa tatălui celor mai celebri frați din lumea curselor, Ricardo și Pedro Rodríguez.

