Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ în România. Un nou sezon spectaculos a început. Vor avea loc 24 de curse, transmise integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Mexicului. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 24 - 26 octombrie 2025

Urmărește acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Bătălia pentru pole position pe Autódromo Hermanos Rodríguez este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Update 01:01: Lando Norris în pole position!

Articolul continuă după reclamă

Update 00:48: A început al treilea segment de calificări.

Update 00:41: Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso și Liam Lawson nu fac pasul în Q3.

Update 00:25: A început al doilea segment de calificări în Mexic.

Update 00:20: Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll și Franco Colapinto nu fac pasul în Q2.

Update 00:00: A început primul segment de calificări de pe Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sesiunea de calificări începe la 00:00 pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Va fi pregătită în studio de la 23:45.

Citește și: Cursa Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii a fost pe Antena3CNN și AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în cel de-al treilea antrenament. A fost urmat de Lewis Hamilton și de George Russell.

Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot în cel de-al doilea antrenament. A fost urmat de Charles Leclerc și de Andrea Kimi Antonelli.

Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot în primul antrenament. A fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Nico Hülkenberg.

Citește și: Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY

Circuitul Hermanos Rodríguez are 4.304 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2021, 1:17.774. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1963, iar din 2015 circuitul a revenit în calendarul oficial. Circuitul a fost construit în 1959, la inițiativa tatălui celor mai celebri frați din lumea curselor, Ricardo și Pedro Rodríguez.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Max Verstappen în pole pe COTA

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!