S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Lando Norris în pole pe Autódromo Hermanos Rodríguez

S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Mexicului. Lando Norris în pole position pe Autódromo Hermanos Rodríguez

Lando Norris în pole pe Autódromo Hermanos Rodríguez. Pilotul McLaren va fi urmat pe grilă în cursa Marelui Premiu al Mexicului de Charles Leclerc și de Lewis Hamilton.

Penalizare cu 5 locuri pe grilă pentru Carlos Sainz în Marele Premiu al Mexicului, după incidentul din cursa de săptămâna trecută de pe COTA.

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în cel de-al treilea antrenament. A fost urmat de Lewis Hamilton și de George Russell.

Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot în cel de-al doilea antrenament. A fost urmat de Charles Leclerc și de Andrea Kimi Antonelli.

Charles Leclerc a fost cel mai rapid pilot în primul antrenament. A fost urmat de Andrea Kimi Antonelli și de Nico Hülkenberg.

Circuitul Hermanos Rodríguez are 4.304 km, iar recordul îi aparține lui Valtteri Bottas, din 2021, 1:17.774. Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1963, iar din 2015 circuitul a revenit în calendarul oficial. Circuitul a fost construit în 1959, la inițiativa tatălui celor mai celebri frați din lumea curselor, Ricardo și Pedro Rodríguez.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului 2025, Oscar Piastri este lider în clasamentul piloţilor, cu 346 de puncte. Acesta este urmat de coechipierul său de la McLaren, Lando Norris, cu 332 de puncte, în timp ce Max Verstappen, campionul mondial al ultimelor patru sezoane, se află pe locul III, cu 306 puncte.

