Program Formula 1™, Marele Premiu al Italiei. Urmărește spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 5 - 7 septembrie 2025

În weekendul 5 - 7 septembrie 2025, pe canalele Antena și în AntenaPLAY se pot urmări antrenamentele, calificările și cursa Marelui Premiu al Italiei.

Vineri, 5 septembrie, de la ora 14:30 va avea loc prima sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 18:00, va avea loc a doua sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 13:30, va avea loc a treia sesiune de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la 17:00, vor avea loc calificările pentru Marele Premiu al Italiei, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Duminică, 7 septembrie, de la ora 16:00 va avea loc cursa Marelui Premiu al Italiei, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Circuitul de la Monza are 306.72km, iar recordul îi aparține lui Rubens Barrichello, din 2004, 1:21.046. Autodromo Nazionale Monza a fost construit în doar 110 zile, în 1922. Prima cursă de Formula 1™ s-a desfășurat aici în 1950, iar de atunci s-a aflat constant în calendarul sportului cu motor. Localnicii numesc circuitul „La Pista Magica” (Pista magică), piloții având pedala de accelerație la maximum pe 80% dintr-un tur.

În cursa de duminică, Lewis Hamilton va ispăși penalizarea de 5 locuri pe grilă, primită în cursa din Olanda.

