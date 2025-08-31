Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Olandei are loc începând cu ora 16:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cursa va fi pregătită în studio începând cu 15:45.

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Update 17:42: Oscar Piastri, victorie pe Zandvoort.

Update 17:37 Steag verde!

Update 17:30: Lando Norris, abandon de pe locul II, după ce a avut probleme tehnice. Steag galben. Safety Car!

Update 17:26: Andrea Kimi Antonelli penalizat cu încă 5 secunde pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor.

Update 17:21: Steag verde.

Update 17:19: Andrea Kimi Antonelli investigat și pentru viteza necorespunzătoare pe linia boxelor.

Update 17:18: Andrea Kimi Antonelli, penalizat cu 10 secunde.

Update 17:16: Incidentul dintre Andrea Kimi Antonelli și Charles Leclerc, notat.

Update 17:12: Andrea Kimi Antonelli îl lovește le Charles Leclerc în încercarea de a-l depăși. Pilotul Ferrari este scos din cursă. Safety Car!

Update 16:59: Comisarii de cursă vor veni cu un verdinct în cazul incidentului dintre George Russell și Charles Leclerc după cursă.

Update 16:50: Incidentul dintre George Russell și Charles Leclerc, notat.

Update 16:50: Steag verde.

Update 16:49: Steag galben din cauza resturilor pe circuit.

Update 16:47: Carlos Sainz penalizat cu 10 secunde după incidentul cu Liam Lawson.

Update 16:46: Charles Leclerc, duel cu George Russell. Cei doi piloți s-au atins. Pilotul Ferrari a urcat pe V.

Update 16:46: Steag verde.

Update 16:45: Virtual Safety Car.

Update 16:39: Contact între Carlos Sainz și Liam Lawson. Incidentul a fost notat de comisarii de cursă.

Update 16:38: Steag verde!

Update 16:32 Steag galben! Lewis Hamilton a lovit parapetul. Safety car!

Update 16:24: Gabriel Bortoleto este investigat pentru pilotaj în condiții periculoase, după ce resturi din monopostul său au ajuns pe circuit.

Update 16:22: A început ploaia pe Zandvoort. Oscar Piastri a comunicat echipei că are picături de ploaie pe vizieră.

Update 16:16: Nu se iau niciun fel de măsuri în cazul incidentului dintre Lance Stroll și Gabriel Bortoleto.

Update 16:14: Lando Norris îl depășește pe Max Verstappen și își recapătă poziția secundă.

Update 16:11: Incidentul dintre Lance Stroll și Gabriel Bortoleto, notat.

Update 16:04: Oscar Piastri își păstrează poziția de lider în cursă după primele viraje. Max Verstappen a luptat pentru locul II, pe care l-a și dobândit în primul tur.

Update 16:00: S-a plecat în turul de formare pe Zandvoort.

Oscar Piastri va pleca din pole position pe Zandvoort. Pilotul McLaren va fi urmat de coechipierul său, Lando Norris, și de Max Verstappen.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și George Russell.

În a doua sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. Pilotul McLaren a fost urmat de Fernando Alonso și de Oscar Piastri.

Alexander Albon a ieșit în decor și a fost aborat steagul roșu. Lewis Hamilton s-a răsucit, dar a reuşit să nu iasă în decor! Manevră superbă pentru septuplul campion mondial. Isack Hadjar a avut probleme cu monopostul și i s-a oprit în timpul antrenamentului, chiar după ce a fost ridicat steagul roșu provocat de Lance Stroll, care s-a lovit de parapet.

În prima sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid. Pilotul McLaren a fost urmat de Oscar Piastri și de Lance Stroll.

Sesiunea s-a încheiat mai devreme pentru Andrea Kimi Antonelli, după ce a avut probleme cu monopostul.

Circuitul Zandvoort a fost inaugurat în 1948, după ce entuziasmul sporturilor cu motor a cuprins întreaga Europă. Inițial a fost o combinație de circuit permanent, stradal și chiar dune de nisip, după care Automobile Racing Club a colaborat cu Sammy Davis pentru a construi circuitul de 4.2 kilometri.

Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1952. După o pauză de 35 de ani, competiția s-a întors pe Zandvoort în 2020, însă din cauza pandemiei a fost amânată cu un an. Piloții din Formula 1™ consideră circuitul foarte rapid, „nebunesc” și „old-school”.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!