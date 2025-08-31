Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Oscar Piastri a câștigat pe Zandvoort

Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Oscar Piastri a câștigat pe Zandvoort

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 17:43 | Actualizat Duminica, 31 August 2025, 17:48
Galerie
Oscar Piastri, victorie în Marele Premiu al Olandei | GettyImages

Antena este casa Formula 1™ și în 2025. Cursa Marelui Premiu al Olandei are loc începând cu ora 16:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Oscar Piastri a câștigat pe Zandvoort

Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei. Pilotul McLaren a fost urmat pe podium de Max Verstappen, pe locul II, și de Isack Hadjar, pe locul III. Isack Hadjar se află pentru prima dată pe podium!

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Abandon pentru Lando Norris din motive tehnice și dublu abandon pentru Ferrari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Oscar Piastri în pole position pe Zandvoort

Oscar Piastri a plecat din pole position pe Zandvoort. Pilotul McLaren a fost urmat de coechipierul său, Lando Norris, și de Max Verstappen.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și George Russell.

În a doua sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. Pilotul McLaren a fost urmat de Fernando Alonso și de Oscar Piastri.

Alexander Albon a ieșit în decor și a fost aborat steagul roșu. Lewis Hamilton s-a răsucit, dar a reuşit să nu iasă în decor! Manevră superbă pentru septuplul campion mondial. Isack Hadjar a avut probleme cu monopostul și i s-a oprit în timpul antrenamentului, chiar după ce a fost ridicat steagul roșu provocat de Lance Stroll, care s-a lovit de parapet.

În prima sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid. Pilotul McLaren a fost urmat de Oscar Piastri și de Lance Stroll.

Sesiunea s-a încheiat mai devreme pentru Andrea Kimi Antonelli, după ce a avut probleme cu monopostul.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Lupta pentru pole este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN

Circuitul Zandvoort a fost inaugurat în 1948, după ce entuziasmul sporturilor cu motor a cuprins întreaga Europă. Inițial a fost o combinație de circuit permanent, stradal și chiar dune de nisip, după care Automobile Racing Club a colaborat cu Sammy Davis pentru a construi circuitul de 4.2 kilometri.

Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1952. După o pauză de 35 de ani, competiția s-a întors pe Zandvoort în 2020, însă din cauza pandemiei a fost amânată cu un an. Piloții din Formula 1™ consideră circuitul foarte rapid, „nebunesc” și „old-school”.

Citește și: Formula 1 revine! Marele Premiu al Țărilor de Jos se vede duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY

În acest weekend se desfășoară și cursele Formula 1 Academy și Porche Supercup.

Maya Weug a câștigat a doua cursă a weekendului, cu plecare din pole position. Alături de ea au urcat pe podium Alisha Palmowski și Doriane Pin.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nina Gademan a câștigat prima cursă a weekendului, cu plecare din pole position. Alături de ea au urcat pe podium Lia Block și Maya Weug.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alessandro Ghiretti a câștigat cursa din Porche Supercup. A fost urmat pe podium de Robert De Haan și de Flynt Schuring.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Flynt Schuring a plecat din pole position, urmat pe grilă de Alessandro Ghiretti și de Robert De Haan.

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Este oficial: Sergio Pérez și Valtteri Bottas au semnat cu cea mai nouă echipă din Formula 1™, Cadillac, pentru 2026

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

oscar piastri pe circuitul din olanda 2025
+59
Mai multe fotografii

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro! Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!
Observatornews.ro Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă Duminica, 31.08.2025, 09:42
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Oscar Piastri în pole position pe Zandvoort
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Oscar Piastri în pole position pe...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false
Când e cel mai indicat să îți măsori tensiunea arterială. Ora greșită poate da valori false Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România Gandul
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x