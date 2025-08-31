Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Oscar Piastri a câștigat pe Zandvoort

Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.

Oscar Piastri a câștigat Marele Premiu al Olandei. Pilotul McLaren a fost urmat pe podium de Max Verstappen, pe locul II, și de Isack Hadjar, pe locul III. Isack Hadjar se află pentru prima dată pe podium!

Abandon pentru Lando Norris din motive tehnice și dublu abandon pentru Ferrari.

Oscar Piastri a plecat din pole position pe Zandvoort. Pilotul McLaren a fost urmat de coechipierul său, Lando Norris, și de Max Verstappen.

În a treia sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. A fost urmat de Oscar Piastri și George Russell.

În a doua sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid pilot. Pilotul McLaren a fost urmat de Fernando Alonso și de Oscar Piastri.

Alexander Albon a ieșit în decor și a fost aborat steagul roșu. Lewis Hamilton s-a răsucit, dar a reuşit să nu iasă în decor! Manevră superbă pentru septuplul campion mondial. Isack Hadjar a avut probleme cu monopostul și i s-a oprit în timpul antrenamentului, chiar după ce a fost ridicat steagul roșu provocat de Lance Stroll, care s-a lovit de parapet.

În prima sesiune de antrenamente, Lando Norris a fost cel mai rapid. Pilotul McLaren a fost urmat de Oscar Piastri și de Lance Stroll.

Sesiunea s-a încheiat mai devreme pentru Andrea Kimi Antonelli, după ce a avut probleme cu monopostul.

Circuitul Zandvoort a fost inaugurat în 1948, după ce entuziasmul sporturilor cu motor a cuprins întreaga Europă. Inițial a fost o combinație de circuit permanent, stradal și chiar dune de nisip, după care Automobile Racing Club a colaborat cu Sammy Davis pentru a construi circuitul de 4.2 kilometri.

Prima cursă de Formula 1™ a avut loc în 1952. După o pauză de 35 de ani, competiția s-a întors pe Zandvoort în 2020, însă din cauza pandemiei a fost amânată cu un an. Piloții din Formula 1™ consideră circuitul foarte rapid, „nebunesc” și „old-school”.

În acest weekend se desfășoară și cursele Formula 1 Academy și Porche Supercup.

Maya Weug a câștigat a doua cursă a weekendului, cu plecare din pole position. Alături de ea au urcat pe podium Alisha Palmowski și Doriane Pin.

Nina Gademan a câștigat prima cursă a weekendului, cu plecare din pole position. Alături de ea au urcat pe podium Lia Block și Maya Weug.

Alessandro Ghiretti a câștigat cursa din Porche Supercup. A fost urmat pe podium de Robert De Haan și de Flynt Schuring.

Flynt Schuring a plecat din pole position, urmat pe grilă de Alessandro Ghiretti și de Robert De Haan.

