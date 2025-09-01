Program Formula 2™, Formula 3™ și Porche Supercup, Marele Premiu al Italiei, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 septembrie 2025

Antena este casa Formula 1™ în România. Sezonul 2025 va fi transmis integral pe canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ în România. Cursele seriilor suport se anunță a fi spectaculoase. Formula 2™, Formula 3™, Porche Supercup și Formula 1 Academy pot fi urmărite exclusiv în AntenaPLAY.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Oscar Piastri a câștigat pe Zandvoort

Program Formula 2™, Marele Premiu al Italiei, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 septembrie 2025

Vineri, 5 septembrie, de la ora 12:00, se va desfășura sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la ora 16:55 se vor desfășura calificările, exclusiv în AntenaPLAY.

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 15:15 va avea loc cursa de sprint și va putea fi urmărită în exlusivitate în AntenaPLAY.

Duminică, 7 septembrie, de la ora 10:45 va avea loc cursa Marelui Premiu al Italiei, exclusiv în AntenaPLAY.

Citește și: Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei, LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Program Formula 3™, Marele Premiu al Italiei, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 septembrie 2025

Vineri, 5 septembrie, de la ora 10:35, se va desfășura sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la ora 16:00 se vor desfășura calificările Grupei A, exclusiv în AntenaPLAY. De la 16:20 se vor desfășura calificările Grupei B, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 10:15 va avea loc cursa de sprint și va putea fi urmărită în exlusivitate în AntenaPLAY.

Duminică, 7 septembrie, de la ora 09:15 va avea loc cursa Marelui Premiu al Italiei, exclusiv în AntenaPLAY.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Oscar Piastri în pole position pe Zandvoort

În acest weekend va fi spectacol la Monza și în Porche Supercup.

Program Porche Supercup, Marele Premiu al Italiei, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 septembrie 2025

Vineri, 5 septembrie, se vor desfășura antrenamentele, exclusiv în AntenaPLAY.

Sâmbătă, 6 septembrie, se vor desfășura calificările, exclusiv în AntenaPLAY.

Duminică, 7 septembrie, se va desfășura cursa din Porche Supercup la Monza, exclusiv în AntenaPLAY.

Pentru mai multe detalii legate de Formula 1™ accesați Antena Sport.

Citește și: Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei. Lupta pentru pole este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!