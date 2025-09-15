Antena este casa Formula 1™ în România. Sezonul 2025 va fi transmis integral pe canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.

Antena este casa Formula 1™ în România. Cursele seriilor suport se anunță a fi spectaculoase. Formula 2™, Formula 3™, Porche Supercup și Formula 1 Academy pot fi urmărite exclusiv în AntenaPLAY.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat la Monza

Program Formula 2™, Marele Premiu al Azerbaijanului, exclusiv în AntenaPLAY, 19 - 21 septembrie 2025

Vineri, 19 septembrie, de la ora 09:00, se va desfășura sesiunea de antrenamente, exclusiv în AntenaPLAY. De la ora 13:00 se vor desfășura calificările, exclusiv în AntenaPLAY.

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 13:15 va avea loc cursa de sprint și va putea fi urmărită în exlusivitate în AntenaPLAY.

Duminică, 21 septembrie, de la ora 10:00 va avea loc cursa Marelui Premiu al Azerbaijanului, exclusiv în AntenaPLAY.

Citește și: Cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Olandei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Oscar Piastri a câștigat pe Zandvoort

Circuitul stradal din Baku are o lungime de 6.003 km, iar prima cursă din Formula 2™ s-a desfășurat aici în 2017. Recordul pe circuit îi aparține lui Charles Leclerc (Prema Raicing) din 2017, 1:52.129.

Pentru mai multe detalii legate de Formula 1™ accesați Antena Sport.

Citește și: Urmărește acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Spectacolul de la Monza e LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Citește și: S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen în pole position la Monza

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții.

Citește și: Program Formula 2™, Formula 3™ și Porche Supercup, Marele Premiu al Italiei, exclusiv în AntenaPLAY, 5 - 7 septembrie 2025

Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!